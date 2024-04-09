Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто — Finance.ua

Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто

За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4337 шт. (нових — 900 шт., уживаних — 3437 шт.).

Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.4 — 207 од.;

BYD Song Plus — 112 од.;



Honda eNS1 — 79 од.;



Honda M-NV — 70 од.;



Nissan Ariya — 68 од.



ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 546 од.;

Tesla Model 3 — 456 од.;



Tesla Model Y — 349 од.;



Volkswagen e-Golf — 246 од.;



Tesla Model S — 192 од.



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