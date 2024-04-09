Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто — Finance.ua
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Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто

Технології&Авто
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Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто
Бум на електрокари в Україні не стихає: ТОП-5 «зелених» авто
За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
Відносно торішнього березня попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

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Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4337 шт. (нових — 900 шт., уживаних — 3437 шт.).
Серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

У ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • Volkswagen ID.4 — 207 од.;
  • BYD Song Plus — 112 од.;
  • Honda eNS1 — 79 од.;
  • Honda M-NV — 70 од.;
  • Nissan Ariya — 68 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 546 од.;
  • Tesla Model 3 — 456 од.;
  • Tesla Model Y — 349 од.;
  • Volkswagen e-Golf — 246 од.;
  • Tesla Model S — 192 од.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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