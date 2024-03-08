ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті — Finance.ua
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ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті

Фондовий ринок
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ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті
ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті
Японська Toyota Corolla 25-й рік поспіль стала найбільш продаваним компактним автомобілем у світі.
Про це свідчать дані порталу Focus2move.
Так, за підсумками 2023 року продажі Toyota Corolla склали 1,1 млн одиниць, що на 0,1% більше у порівнянні з 2022 роком.
Друге місце
Honda Civic, який посів друге місце. Минулого року у світі було продано загалом 468 573 екземпляри Honda Civic, що на 13,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Третє місце
Замкнула «трійку» лідерів Hyundai Elantra, продажі якого минулого року зросли на 8,3% до 323 973 одиниць.
Четвертий рядок зайняв Volkswagen Golf, який минулого року розійшовся тиражем 289 722 екземпляри, що на 3,8% менше у порівнянні з 2022 роком.
Замикає топ-5 Volkswagen Sagitar з 285 050 авто (+26,4%).
В Україні Toyota Corolla доступна у версії із 1,6-літровим бензомотором потужністю 132 к.с. та 140-сильному гібридному виконанні. Бензиновий двигун поєднується із 6-ступінчастою МКПП або варіатором, тоді як гібрид — із варіатором з електронним керуванням.
Ціни стартують від 944 015 грн.
За матеріалами:
MMR
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