ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті — Finance.ua

ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті Сьогодні 23:42 — Фондовий ринок

ТОП-5 авто, що залишаються бестселерами у своєму сегменті

Японська Toyota Corolla 25-й рік поспіль стала найбільш продаваним компактним автомобілем у світі.

Про це свідчать дані порталу Focus2move.

Так, за підсумками 2023 року продажі Toyota Corolla склали 1,1 млн одиниць, що на 0,1% більше у порівнянні з 2022 роком.

Друге місце

Honda Civic, який посів друге місце. Минулого року у світі було продано загалом 468 573 екземпляри Honda Civic, що на 13,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Третє місце

Замкнула «трійку» лідерів Hyundai Elantra, продажі якого минулого року зросли на 8,3% до 323 973 одиниць.

Четвертий рядок зайняв Volkswagen Golf, який минулого року розійшовся тиражем 289 722 екземпляри, що на 3,8% менше у порівнянні з 2022 роком.

Замикає топ-5 Volkswagen Sagitar з 285 050 авто (+26,4%).

В Україні Toyota Corolla доступна у версії із 1,6-літровим бензомотором потужністю 132 к.с. та 140-сильному гібридному виконанні. Бензиновий двигун поєднується із 6-ступінчастою МКПП або варіатором, тоді як гібрид — із варіатором з електронним керуванням.

Ціни стартують від 944 015 грн.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.