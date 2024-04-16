Чи будуть мобілізовувати авто, зареєстровані на жінок чи неповнолітніх: відповідь юриста — Finance.ua
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Чи будуть мобілізовувати авто, зареєстровані на жінок чи неповнолітніх: відповідь юриста

Технології&Авто
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Чи будуть мобілізовувати авто, зареєстровані на жінок чи неповнолітніх: відповідь юриста
Чи будуть мобілізовувати авто, зареєстровані на жінок чи неповнолітніх: відповідь юриста
Днями Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Він передбачає мобілізацію транспорту, у тому числі і водного, у громадян та організацій та підприємств, на потреби ЗСУ.
Вилучатимуть автотранспорт у тих громадян, у власності яких є понад 1 авто. Логічно, що чоловіки можуть відразу кинутись переписувати свої авто на дружин і навіть дітей. Юрист Андрій Вовк в етері програми «Що далі?» розповів, чи передбачає новий закон мобілізацію авто, які перебувають у власності жінок та неповнолітніх.

Вилучення авто у жінок та дітей: юрист розповів деталі нового закону

За словами Андрія Вовка, вилучити ТЗ для потреб армії можуть не лише у власників, які є чоловіками, але й у будь-якого громадянина, наприклад, у жінки чи неповнолітнього.
Згідно з Конституцією, кожен громадянин України зобов’язаний захищати свою країну. І не важливо, яка у нього стать.
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Тобто якщо жінка є власницею понад одного транспортного засобу, які знадобляться у ЗСУ, їх можуть мобілізувати. За словами адвоката, ця норма стосується і дітей. Якщо на неповнолітнього записана якась кількість авто, що перевищує 1, їх також можуть забрати на користь армії.
Як каже Вовк, вважається, що якщо людина має багато майна, то одним або кількома з переліку автомобілів у її власності можна поділитись. Права на пересування це не порушує.
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