Які автомобілі можуть вилучити для ЗСУ згідно з новим законом про мобілізацію — Finance.ua

Які автомобілі можуть вилучити для ЗСУ згідно з новим законом про мобілізацію Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Які автомобілі можуть вилучити для ЗСУ згідно з новим законом про мобілізацію

Минулого четверга Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 10 449 про мобілізацію, який набуде чинності після підписання його Президентом.

Ухвалений закон зокрема передбачає вилучення автомобілів для потреб ЗСУ. Але йдеться виключно про специфічні транспортні засоби.

Чи суперечить процедура вилучення авто Конституції України?

Як пояснив представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський на запит Oboz.ua: «Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина. В тому числі, акцентую вашу увагу, в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян».

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Йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, але з компенсацією вартості цих транспортних засобів.

Коли не можуть вилучити авто?

Якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучено.

«Але якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені», — пояснив Веніславський.

Вилучення стосується специфічних транспортних засобів

«Тобто легковий автомобіль, звичайний, точно не потрібен для Збройних сил. Мова йде про вантажні автомобілі, для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, яка може забезпечувати чи здійснювати інженерні забезпечення Збройних сил. І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян», — заспокоїв депутат.

На думку Веніславського, «90% громадян точно не варто перейматися через ці норми».

Нагадаємо, в Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. Із цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

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