У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік — Finance.ua

У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік, Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. Із цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

Про це в коментарі «Громадському радіо» розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«У цих грошах до 40% - оплата праці, далі - виплати військовослужбовцям. Це лише середня цифра, тому що треба розуміти, що для тих, хто на передку, ця цифра зростає. Далі йде харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєнь, боєприпасів. І ще раз говорю: це мінімальна цифра», — наголосив Олег Пендзин.

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Він також додав, що фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

«При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше», — підкреслив Олег Пендзин.

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За його словами, всі соціальні видатки, підтримка бізнесу, субсидії, перерахування коштів з бюджету до пенсійного фонду відбуваються коштом запозичень.

«Тобто оті 37,5 млрд доларів, які цього року ми маємо десь випросити, вибачте, вони не мають жодного відношення до фінансування війни. Більше того, є пряма заборона їх використовувати для фінансування будь-яких видатків, пов’язаних із захистом України від агресії Для чого я це говорю? Виходячи з цих цифр, які я назвав, навіть мобілізація додаткових 100 тисяч людей, це 130 мільярдів гривень плюс», — додав Пендзин.

Довідка Finance.ua:

11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію № 10 449;

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення;



незабаром до реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» приєднають Пенсійний фонд. Дані нововведення запровадять для розуміння навичок та досвіду роботи потенційного кандидата на службу у війську.



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