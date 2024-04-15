Пільги на квартири та машини. В Міноборони розповіли, як мотивуватимуть служити в ЗСУ — Finance.ua

Пільги на квартири та машини. В Міноборони розповіли, як мотивуватимуть служити в ЗСУ Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Пільги на квартири та машини. В Міноборони розповіли, як мотивуватимуть служити в ЗСУ

Охочі вступити до Збройних сил України матимуть певні пільги на покупку машини та квартири.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги. 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит. Плюс після першого контракту ще 100 тисяч гривень людина може отримувати. Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень. Звільняються від виплати пені в деяких випадках — багато таких моментів», — розповів Лазуткін.

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Він також наголосив, що про все це можна дізнатись рекрутингових центрах — де не вручать повістку, але нададуть необхідну інформацію.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов’язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.

У документі також спочатку була норма про демобілізацію військовослужбовців, але її забрали звідти в останній момент. Питання хочуть врегулювати в рамках окремого законопроекту.

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Закон набере чинності через місяць, якщо нардепи його не заблокують або президент не накладе вето. У тексті нового закону передбачаються обмеження в керуванні транспортними засобами для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також положення про вилучення авто для потреб армії.

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