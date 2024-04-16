ТОП-7 найекономічніших автомобілів з літровим двигуном — Finance.ua

ТОП-7 найекономічніших автомобілів з літровим двигуном Сьогодні 04:53 — Технології&Авто

ТОП-7 найекономічніших автомобілів з літровим двигуном

Автомобілі з об'ємом двигуна в 1,0 літра вже вважаються досить економними. Утім, існує перелік моделей, які є найкращими за цим сегментом.

Британський портал WhatCar склав рейтинг топ-7 економних автомобілів з 1,0-літровим двигуном. Традиційно такі двигуни були долею недорогих малолітражок, але сьогодні їх можна зустріти у низці невеликих позашляховиків і навіть у деяких сімейних автомобілях. Хоча ви навряд чи будете вражені їхньою потужністю, ці двигуни зазвичай оснащені турбонаддувом, тому більшість з них забезпечують напрочуд жваве прискорення. Більше того, це одні з найдоступніших автомобілів — особливо якщо вам не подобається гібрид чи електромобіль.

Топ-7 економних авто з літровим двигуном

Зазначимо, що в цьому випадку йдеться про MPG (Miles Per Gallon). Тобто, те, скільки миль (км) машина може проїхати на одному галоні пального. Щодо британців, то в них один галон дорівнює 4,54 літри.

На сьомій позиції розташувався Seat Leon. Офіційний MPG цієї моделі становить 64,2 милі (103,3 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 53,1 милі (85,4 км). Місто — 42,9 милі (69 км). Автострада — 48,6 миль (78,2 км). Сільська місцевість — 68,9 милі (110,8 км).

Шосту сходинку посідає KIA Picanto. Завдяки акуратній керованості, великому (за стандартами класу) багажнику та відмінній інформаційно-розважальній системі у верхніх комплектаціях, Kia Picanto зарекомендував себе як добре виконаний міський автомобіль. Цей двигун є найменш потужною пропозицією для Picanto, але, якщо ви не плануєте багато їздити по автомагістралях, він добре виконує свою роботу. Варто зазначити, що модель, яку протестували, вже знята з виробництва, тому її можна купити лише уживану. Хороша новина полягає в тому, що нинішній Picanto залишається дуже економічним вибором.

Відкриває першу п’ятірку Seat Ibiza. Офіційний MPG цієї моделі становить 55,4 милі (89,1 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 54 милі (86,9 км). Місто — 45,1 милі (72,5 км). Автострада — 48,8 миль (78,5 км). Сільська місцевість — 69,4 милі (111,6 км).

Четверте місце належить Suzuki Baleno. Офіційний MPG цієї моделі становить 46,8 милі (75,3 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 55,2 милі (88,8 км). Місто — 46,6 милі (74,9 км). Автострада — 49,9 милі (80,3 км). Сільська місцевість — 70,4 милі (113,2 км).

«Бронза» дісталася Skoda Citigo. Офіційний MPG цієї моделі становить 54,8 милі (88,1 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 55,2 милі (88,8 км). Місто — 45,9 милі (73,8 км). Автострада — 50 миль (80,4 км). Сільська місцевість — 70,6 милі (113,6 км).

Хоча механічно Skoda Citigo дуже схожа на Volkswagen Up, вона коштує трохи дешевше, ніж нова. Ви більше не можете придбати новий Citigo, але він ще доступніший, якщо купувати його з пробігом, і є фантастичним універсалом. Він потужний, комфортний і приємний в управлінні — і більшість версій поставляються з корисними наборами.

Друга позиція в активі Volkswagen UP. Офіційний MPG 50,7 (81,5 км). Реальний MPG середньому 56,0 (90,1 км). Місто — 44,3 (71,2 км). Автострада — 51,9 (83,5 км). Сільська територія — 72,2 (116,1 км).

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Кожна версія крихітного Volkswagen Up ефективна, але саме ця 59-сильна версія очолює таблицю з середнім показником реального споживання пального 56,0 л/100 км. Ця модель з природним уприскуванням (без турбонаддуву), можливо, і не має великої потужності, але в місті вона поводиться адекватно — до того ж, варто зазначити, що її потужність була збільшена до 64 к.с. від моменту фіксації показників економічності. Додайте до цього всі інші сильні сторони Up — а саме, продуманий інтер'єр і задоволення від водіння — і цей невеликий автомобіль виявляється дуже компетентним і простим у використанні.

От ми і дісталися лідера, яким став Suzuki Celerio. Офіційний MPG цієї моделі становить 65,7 милі (105,7 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 57,8 милі (93 км). Місто — 47 милі (75,6 км). Автострада — 53,3 милі (85,7 км). Сільська місцевість — 73,5 милі (118,2 км).

Celerio — це невеликий хетчбек, створений для життя в місті — і саме там він почувається як вдома. Хоча його трициліндровий бензиновий двигун не викличе у вас захоплення, він досить швидкий для більшості ситуацій і, як показують результати тестів, не повинен коштувати багато. Хоча Celerio більше не продається як новий автомобіль, вживані екземпляри є досить доступними.

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