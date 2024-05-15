Face ID та камери спостереження: сервісні центри МВС посилюють контроль над складанням іспитів водіїв — Finance.ua

Face ID та камери спостереження: сервісні центри МВС посилюють контроль над складанням іспитів водіїв Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Face ID та камери спостереження: сервісні центри МВС посилюють контроль над складанням іспитів водіїв

Сервісні центри МВС посилили заходи контролю над складанням іспитів.

Про це повідомив заступник начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами Головного сервісного центру МВС Павло Єфіменко.

Минулого року в системі сервісних центрів МВС був впроваджений проєкт «Прозорий іспит».

Він передбачає створення так званих екзаменаційних хабів, в яких забезпечується посилений контроль за процесом складання іспитів.

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«Ці хаби обладнані сучасним програмно-апаратним комплексом, що включає захищену програму DLP, яка унеможливлює віддалене втручання в процес складання іспитів, набір тестових питань, які постійно оновлюються, та систему Face ID», — повідомив Єфіменко.

Екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань обладнані системами перехресної відеофіксації із записом звуку: 4 камери в різних кутах і без «сліпих» зон.

«Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб», — пояснив Єфіменко.

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На кожному автоматизованому робочому місці в екзаменаційному класі встановлена підсистема Face ID. Перед початком іспиту кандидат у водії має пройти процедуру ідентифікації та сфотографуватися у сервісному центрі МВС. Під час проходження тестів програма автоматично проводить перевірку особи по фото.

Автівки сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів оснащені чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні, трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду. Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії, рук, ніг та обличчя екзаменатора сервісного центру МВС.

Нагадаємо, з січня 2024 року у Телеграмі працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС. Він був створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту.

ТалонБот показав свою ефективність, і ми розширили його функції. Відтепер у чат-боті можна стежити за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

Довідка Finance.ua:

у січні в Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту. До прикладу, зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань;

майбутні кермувальники мають вибір: пройти теоретичну частину навчання в автошколі, або опанувати її самостійно. Для цього можна скористатись онлайн-тренажером із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.

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