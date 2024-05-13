Іспити, реєстрація авто та обмін посвідчення: ТалонБот розширює функції — Finance.ua

Іспити, реєстрація авто та обмін посвідчення: ТалонБот розширює функції Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Іспити, реєстрація авто та обмін посвідчення: ТалонБот розширює функції

З січня 2024 року у Телеграмі працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС. Він був створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту. ТалонБот показав свою ефективність, і ми розширили його функції. Відтепер у чат-боті можна стежити за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС:

теоретичний іспит;



практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

Як користуватись ТалонБотом

Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів, для початку необхідно перейти у ТалонБот

Потім надати номер телефону — натиснути кнопку «Поділитися номером телефону». Після цього натиснути кнопку «Розпочати» та обрати послугу.

Якщо Ви обрали «реєстраційні дії з транспортними засобами», далі потрібно визначитися з регіоном та сервісними центрами, де хочете отримати послугу.

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У разі наявності вільного талону система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин в Телеграм.

Після отримання сповіщення про вільний час на запис потрібно перейти за посиланням в Е-Запис та взяти талон на отримання послуги.

Якщо обрати послугу «практичний іспит», потрібно вказати категорію транспортного засобу та коробку передач авто, на якому перевірятимуться навички з водіння.

Звертаємо увагу, що кандидат у водії одночасно може відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС. Після успішного запису на отримання послуги, у чат-боті можливо скасувати пошук та надходження сповіщень про наявні талони. Це здійснюється у головному меню кнопкою «Мої відстеження/Зупинити бота».

Довідка Finance.ua:

з 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року. Раніше вимога діяла лише протягом осінньо-зимового періоду, тобто з 1 жовтня до 1 травня;

з 22 квітня у Києві відновилася оплата за паркування.

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