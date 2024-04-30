В Україні від початку травня діятиме важлива зміна в ПДР: про що мова — Finance.ua

В Україні від початку травня діятиме важлива зміна в ПДР: про що мова Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

В Україні від початку травня діятиме важлива зміна в ПДР: про що мова

З 1 травня водії мають вмикати ближнє світло фар під час руху за містом.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 1105 від 20 жовтня 2023 року.

Відповідно до постанови, водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.

Як було раніше? Варто пояснити, що раніше вимога діяла лише протягом осінньо-зимового періоду, тобто, з 1 жовтня до 1 травня. Проте вищевказана постанова внесла зміни до абзацу восьмого Варто пояснити, що раніше вимога діяла лише протягом осінньо-зимового періоду, тобто, з 1 жовтня до 1 травня. Проте вищевказана постанова внесла зміни до абзацу восьмого пункту 9.8.

Згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, відповідний крок дозволить зменшити кількість ДТП у світлу частину доби до 15%.

Порушення постанови карається штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень.

Інші зміни

дозволять їздити зі швидкістю 80 км/год. Список таких доріг визначає місцева влада. Зокрема, у Києві у 2024 році нові правила Також з 1 травня по 1 жовтня на деяких дорогах у містах знову. Список таких доріг визначає місцева влада. Зокрема, у Києві у 2024 році нові правила діятимуть на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської набережної);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

Зазначається, що на цих вулицях встановлено відбійники, надземні та/або підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.