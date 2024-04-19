У Києві повертають оплату за паркування — Finance.ua

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У Києві повертають оплату за паркування

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У Києві повертають оплату за паркування
У Києві повертають оплату за паркування
У понеділок, 22 квітня, у Києві відновиться оплата за паркування.
Про це сповістили користувачів у застосунку «Київ Цифровий».
З 22 квітня паркування на муніципальних паркінгах буде платним з 08:00 до 22:00. В інший час у будні, а також цілодобово у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним.

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Нагадаємо, що водії можуть налаштувати сповіщення про активне паркування у застосунку. Тоді «Київ Цифровий» нагадуватиме про пакрування щогодини, а о 22:00 автоматично його завершить, якщо цього не зробить водій.
Користувачі застосунку також можуть запланувати автоматичне завершення паркування, натиснувши на позначку годинника щойно розпочнуть паркування авто.
Тарифи на паркування у столиці:
  • 1 зона: центральні вулиці навколо Хрещатика — 35 ₴/година
  • 2 зона: великий центр від Шулявки до Печерська — 25 ₴/година
  • 3 зона: решта міста — 5 ₴/година
Мапу з тарифами можна побачити тут.
За вчасною оплатою слідкуватимуть інспектори з паркування. Однак під час повітряної тривоги вони не мають права штрафувати водіїв.
Штрафи за неоплачене паркування:
  • Зона 1: 700 ₴/доба
  • Зона 2: 500 ₴/доба
  • Зона 3: 100 ₴/доба
Нагадаємо, 22 лютого 2024 року КМДА через сервіс «Київ Цифровий» повідомила, що паркування в місті стало «тимчасово безплатним». Про причини такого рішення ми писали за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • повідомлення про евакуацію неправильно припаркованого авто приходить автоматично порушнику, якщо дані про автомобіль прив’язані до профілю у застосунку «Київ Цифровий». Для того, щоб визначити, де знаходиться авто, потрібно натиснути на сповіщення, а після нажати на кнопку «Повернути автомобіль»;
  • у випадку, якщо дані про авто не підв'язані до профілю, або автоматичне сповіщення не прийшло, статус евакуйованого транспортного засобу можна перевірити самостійно.Щоб це зробити, перейдіть у розділ «Евакуація» та введіть номер ТЗ, щоб почати пошук.
  • раніше у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах. Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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