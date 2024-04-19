У Києві повертають оплату за паркування — Finance.ua

У Києві повертають оплату за паркування Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

У Києві повертають оплату за паркування

У понеділок, 22 квітня, у Києві відновиться оплата за паркування.

Про це сповістили користувачів у застосунку «Київ Цифровий».

З 22 квітня паркування на муніципальних паркінгах буде платним з 08:00 до 22:00. В інший час у будні, а також цілодобово у суботу та неділю паркування залишається безкоштовним.

Нагадаємо, що водії можуть налаштувати сповіщення про активне паркування у застосунку. Тоді «Київ Цифровий» нагадуватиме про пакрування щогодини, а о 22:00 автоматично його завершить, якщо цього не зробить водій.

Користувачі застосунку також можуть запланувати автоматичне завершення паркування, натиснувши на позначку годинника щойно розпочнуть паркування авто.

Тарифи на паркування у столиці:

1 зона: центральні вулиці навколо Хрещатика — 35 ₴/година

2 зона: великий центр від Шулявки до Печерська — 25 ₴/година

3 зона: решта міста — 5 ₴/година

Мапу з тарифами можна побачити тут

За вчасною оплатою слідкуватимуть інспектори з паркування. Однак під час повітряної тривоги вони не мають права штрафувати водіїв.

Штрафи за неоплачене паркування:

Зона 1: 700 ₴/доба

Зона 2: 500 ₴/доба

Зона 3: 100 ₴/доба

Нагадаємо, 22 лютого 2024 року КМДА через сервіс «Київ Цифровий» повідомила, що паркування в місті стало «тимчасово безплатним». Про причини такого рішення ми писали за посиланням.

Довідка Finance.ua:

повідомлення про евакуацію неправильно припаркованого авто приходить автоматично порушнику, якщо дані про автомобіль прив’язані до профілю у застосунку «Київ Цифровий». Для того, щоб визначити, де знаходиться авто, потрібно натиснути на сповіщення, а після нажати на кнопку «Повернути автомобіль»;



у випадку, якщо дані про авто не підв'язані до профілю, або автоматичне сповіщення не прийшло, статус евакуйованого транспортного засобу можна перевірити самостійно.Щоб це зробити, перейдіть у розділ «Евакуація» та введіть номер ТЗ, щоб почати пошук.



раніше у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах. Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.