У сервісних центрах МВС заявили про ажіотаж на послугу перереєстрації авто — Finance.ua

У сервісних центрах МВС заявили про ажіотаж на послугу перереєстрації авто Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

У сервісних центрах МВС заявили про ажіотаж на послугу перереєстрації авто

У сервісних центрах МВС спостерігається ажіотаж на послугу перереєстрації авто. У березні цього року було здійснено майже 184 тисяч реєстраційних операцій, а у квітні - понад 247 тисяч.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Зокрема збільшилася кількість наданих послуг, здійснених за договором дарування.

«У березні цього року за договором дарування було перереєстровано близько 700 транспортних засобів. У квітні число наданих послуг по договору дарування зросло до майже 5 200. Це стосується перереєстрації автівок на родичів: чоловік, дружина, батьки, діти, — за спрощеною процедурою», — повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення у сервісних центрах МВС було добровільно передано на військові потреби майже 3 тисячі автомобілів.

Що треба знати про процедуру перереєстрації ТЗ

Перереєстрація транспортних засобів без зміни власника проводиться у разі:

отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування;

зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб;

місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів;

зміни кольору;

переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.

Які документи потрібні

До сервісного центру МВС подаються оформлені в установленому порядку документи, що:

підтверджують правомірність придбання транспортного засобу;

заява (заповнюється в ТСЦ);

свідоцтво про реєстрацію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) покупця та продавця або:

тимчасове посвідчення громадянина України;посвідка на постійне проживання;посвідки на тимчасове проживання;посвідчення біженця;посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

(у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред’являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка)

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.

* висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов’язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

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