В Україні запрацює грантова система оплати вищої освіти: на яку суму можуть претендувати абітурієнти — Finance.ua

В Україні запрацює грантова система оплати вищої освіти: на яку суму можуть претендувати абітурієнти Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

В Україні запрацює грантова система оплати вищої освіти: на яку суму можуть претендувати абітурієнти, Фото: Shutterstock

Цього року в Україні почне діяти нововведення для абітурієнтів щодо грантів на вищу освіту. Ті, хто отримає на НМТ достатні бали, зможуть претендувати на гроші від держави, які витратять на навчання на обраній спеціальності у ЗВО.

Про це розповів очільник Міністерства освіти України Оксен Лісовий в інтерв'ю hromadske.

На яку суму грантів можуть розраховувати абітурієнти

За словами ЛІсового, гранти матимуть визначену суму: найбільша — 50 тисяч гривень, найменша — 15 тисяч.

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«Сума залежатиме, зокрема, від результатів вступного тестування. А ще на неї впливатиме те, яку спеціальність абітурієнт обере. Ми передбачили інструмент коефіцієнта, яким грантом можна стимулювати вступників обирати дефіцитну професію», — сказав міністр.

Лісовий уточнив: якщо, до прикладу, Міненерго замовило недостатньо фізиків-ядерників, то студент, який піде вивчати ядерну фізику, отримає вищий коефіцієнт. Тож він отримає грант на суму 60, а не 50 тисяч гривень.

Як формуватимуть держзамовлення

Лісовий зауважив, що держзамовлення — це інтерес держави. До прикладу, МОН хоче бачити у вишах 10 тисяч майбутніх учителів, МОЗ — 10 тисяч лікарів, а Міненергетики — 10 тисяч інженерів. Усе залежить від того, скільки і яких саме фахівців потрібно.

Національна академія наук хоче, приміром, 10 фізиків-ядерників, 10 філософів і 10 істориків.

«Гуманітарна сфера, галузі економіки та соціальна сфера теж розуміють, скільки їм потрібно фахівців. І держава робить це замовлення. А далі вже інтерес громадянина», — розповів очільник МОН.

Телеканал 24 За матеріалами:

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