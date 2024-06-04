Близько половини ветеранів планують змінити професію після повернення з фронту — Finance.ua

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Близько половини ветеранів планують змінити професію після повернення з фронту

Особисті фінанси
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Близько половини ветеранів планують змінити професію після повернення з фронту
Близько половини ветеранів планують змінити професію після повернення з фронту
Близько 40−50% ветеранів після повернення з фронту планують освоювати нову професію.
Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише пресслужба Конфедерації роботодавців України.
«Після повернення ветерана з фронту буде перехід не від війни до відпочинку, а від війни до роботи після короткого відпочинку. Перехід від війни до мирного життя буде достатньо складним, тому ветеранам важливо пройти професійну орієнтацію, показати, які є можливості ринку праці - це важливе завдання на кілька років», — розповів Мірошниченко.
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Він зазначив, що виклик, з яким зіштовхнулась Україна, не поставав перед жодною державою за останні 70−80 років.
Дослідження показують, що середній вік мобілізованих — 40−45 років.
«Це люди, які мають освіту, сім'ю, опанували професію або навіть кілька, побачили війну, смерть побратимів, і після повернення до мирного життя повинні зрозуміти, чим займатись далі. Тому є важливою професійна орієнтація ветеранів.
Держава і бізнес мають допомогти ветеранам визначити свій майбутній шлях і підтримати їх через безкоштовні курси і фінансові інструменти. Буде не один мільйон ветеранів, тому питання їх інтеграції на ринок праці буде актуальне наступні кілька років", — відзначив Мірошниченко.
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За словами президента Конфедерації роботодавців України, для роботодавців актуальним є питання їх підготовки до спілкування з ветеранами.
«Як поставити ветерану питання, як зробити зауваження чи дати рекомендацію, запропонувати допомогу, щоб не образити ветерана? Чи потрібен буде якийсь наставник? Це ті питання, з якими до Конфедерації роботодавців України звертаються HR-директори компаній. Потрібно готувати до ринку праці і ветеранів, і роботодавців», — відзначив Мірошниченко.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з опитуванням Українського ветеранського фонду, 16,6% опитаних захисників і захисниць заявили, що не повернуться на стару роботу, ще 32% вагаються й 51% планують повертатися на попередню роботу;
  • проте не варто забувати, що захисники, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо. Які саме гарантії можуть отримати ветерани — читайте тут;
  • Міністерство цифрової трансформації планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». У травні 2024 року запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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