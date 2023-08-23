В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій — Finance.ua

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В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Казна та Політика
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В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій
В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій
Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД).
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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«Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій», — написав Мельничук.
Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Довідка Finance.ua:

  • у Кабміні вже почали оформлення статусу учасника бойових дій добровольцям;
  • у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій;
  • до кінця 2023 року в Україні планують замінити майже третину керівного складу всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) на ветеранів.

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За матеріалами:
Радіо Свобода
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