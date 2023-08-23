В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій — Finance.ua

В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій Вчора 10:02 — Казна та Політика

В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД).

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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«Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій», — написав Мельничук.

Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Довідка Finance.ua:

у Кабміні вже почали оформлення статусу учасника бойових дій добровольцям;

у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій;

до кінця 2023 року в Україні планують замінити майже третину керівного складу всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) на ветеранів.

Радіо Свобода За матеріалами:

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