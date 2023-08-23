В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій — Finance.ua

В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій
Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД).
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
«Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій», — написав Мельничук.
Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.
Довідка Finance.ua:
- у Кабміні вже почали оформлення статусу учасника бойових дій добровольцям;
- у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій;
- до кінця 2023 року в Україні планують замінити майже третину керівного складу всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) на ветеранів.
Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки
Поділитися новиною