Міноборони анонсувало важливі зміни в роботі військкоматів: що відомо — Finance.ua

Міноборони анонсувало важливі зміни в роботі військкоматів: що відомо Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Міноборони анонсувало важливі зміни в роботі військкоматів: що відомо

До кінця 2023 року в Україні планують замінити майже третину керівного складу всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) на ветеранів.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

«Дуже важливе питання і людський виклик: чому ТЦК очолюють люди, які не воювали, які не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та і дали пропозицію: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали. Не тільки воювали, але мають, на жаль, каліцтва і не можуть продовжувати службу в бойових частинах», — наголосив він.

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Проте, за словами Павлюка, це нешвидкий процес. Люди повинні мати бажання працювати військкоматах, пройти відповідну підготовку та «бути гідними цих посад».

«Така робота вже проводиться. Наприклад, роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені такими хлопцями, які воювали, мають певні поранення, не можуть воювати. Вони уже зайняли ці ніші. Далі ми прийшли до етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації, це основне», — резюмував він.

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Після гучної справи одеського воєнкома Євгена Борисова, якого підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні, в Україні оголосили перевірку військкомів. За словами президента України Володимира Зеленського, результати цієї перевірки є невтішними. Він наголосив, що суспільство все побачить, коли правоохоронці реалізують ці результати відповідно до чинного законодавства.

УНІАН За матеріалами:

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