Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат — Finance.ua

Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат
Військові в Україні, окрім грошового забезпечення, мають право на різні виплати, доплати та винагороди, як під час військової служби, так і після звільнення.
Як повідомляє Безоплатна правова допомога, за військовими зберігаються різні грошові виплати, нарахування яких залежить від багатьох факторів служби.
Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році
Щомісячні основні види грошового забезпечення:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років.
Щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
- підвищення посадового окладу;
- надбавки;
- доплати;
- винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
- премія.
Читайте також: Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки
Одноразові додаткові види грошового забезпечення:
- винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту);
- допомоги.
Які існують види надбавок для військових
- за вислугу років;
- за особливості проходження служби;
- за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;
- за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;
- за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;
- надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;
- за безперервний стаж на шифрувальній роботі;
- за почесні звання; за спортивні звання;
- надбавки військовослужбовцям-донорам.
На сайті роз’яснюється, що у грошові доплати бійцям у 2023 році входять: виплата за науковий ступінь та за вчене звання.
Види винагород для військовослужбовців в Україні
- морська винагорода;
- за стрибки з парашутом;
- за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;
- за водолазні роботи;
- за бойове чергування.
Види виплат грошової допомоги у 2023 році для бійців
- одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту;
- грошова допомога для оздоровлення;
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
- одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби.
Також існують ще інші види грошового забезпечення для військових, а саме:
- за час тимчасового виконання обов’язків за посадою;
- у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);
- у період перебування у розпорядженні або звільнення від посад;
- грошове забезпечення військовослужбовцям, усуненим або відстороненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом, а також за час відбування покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах;
- в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими;
- у разі звільнення з військової служби.
Читайте також: Пільги для військовослужбовців за кредитними зобов’язаннями
«Розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця», — мовиться на сайті.
Поділитися новиною