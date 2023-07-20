Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат — Finance.ua

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Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат

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Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат
Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році: повний перелік виплат
Військові в Україні, окрім грошового забезпечення, мають право на різні виплати, доплати та винагороди, як під час військової служби, так і після звільнення.
Як повідомляє Безоплатна правова допомога, за військовими зберігаються різні грошові виплати, нарахування яких залежить від багатьох факторів служби.

Що входить до складу грошового забезпечення військових у 2023 році

Щомісячні основні види грошового забезпечення:
  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років.
Щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
  • підвищення посадового окладу;
  • надбавки;
  • доплати;
  • винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
  • премія.

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Одноразові додаткові види грошового забезпечення:
  • винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту);
  • допомоги.

Які існують види надбавок для військових

  • за вислугу років;
  • за особливості проходження служби;
  • за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;
  • за кваліфікацію; за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;
  • за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;
  • надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;
  • за безперервний стаж на шифрувальній роботі;
  • за почесні звання; за спортивні звання;
  • надбавки військовослужбовцям-донорам.
На сайті роз’яснюється, що у грошові доплати бійцям у 2023 році входять: виплата за науковий ступінь та за вчене звання.

Види винагород для військовослужбовців в Україні

  • морська винагорода;
  • за стрибки з парашутом;
  • за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;
  • за водолазні роботи;
  • за бойове чергування.

Види виплат грошової допомоги у 2023 році для бійців

  • одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту;
  • грошова допомога для оздоровлення;
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
  • одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби.
Також існують ще інші види грошового забезпечення для військових, а саме:
  • за час тимчасового виконання обов’язків за посадою;
  • у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);
  • у період перебування у розпорядженні або звільнення від посад;
  • грошове забезпечення військовослужбовцям, усуненим або відстороненим від виконання службових обов’язків, відстороненим від виконання повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, яких взято під варту чи які перебувають під домашнім арештом, а також за час відбування покарання на гауптвахті та в дисциплінарних частинах;
  • в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими;
  • у разі звільнення з військової служби.

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«Розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця», — мовиться на сайті.
За матеріалами:
Finance.ua
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