У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався — Finance.ua

У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався
Тепер у Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК — в Україні стартував бета-тест послуги.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Як отримати е-направлення на ВЛК
- Для цього треба надіслати запит в застосунку.
- Далі керівник ТЦК підтвердить запит.
- Особа, що подала запит, отримає сповіщення, де буде написаний номер направлення, адреса медзакладу та підпис керівника ТЦК.
Кому доступна функція? У перший час направлення зможуть отримати громадяни, які самі хочуть пройти ВЛК, потім вже ця опція буде доступна й тим, хто отримав паперову повістку на ВЛК.
«Електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, яка створить новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних», — написала Черногоренко.
Щоб долучитися до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян, потрібно заповнити форму за посиланням.
Нагадаємо, з 21 січня студенти, аспіранти й докторанти знову можуть отримати відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+. Отримання відтермінувань від мобілізації через застосунок Резерв+ тимчасово призупинили після кібератаки на держреєстри Мін’юсту.
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