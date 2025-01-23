У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався — Finance.ua

У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався Сьогодні 16:14 — Особисті фінанси

У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався

Тепер у Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК — в Україні стартував бета-тест послуги.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як отримати е-направлення на ВЛК

Для цього треба надіслати запит в застосунку.

Далі керівник ТЦК підтвердить запит.

Особа, що подала запит, отримає сповіщення, де буде написаний номер направлення, адреса медзакладу та підпис керівника ТЦК.

Кому доступна функція? У перший час направлення зможуть отримати громадяни, які самі хочуть пройти ВЛК, потім вже ця опція буде доступна й тим, хто отримав паперову повістку на ВЛК.

«Електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, яка створить новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних», — написала Черногоренко.

Щоб долучитися до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян, потрібно заповнити форму і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян, потрібно заповнити форму за посиланням

Нагадаємо, з 21 січня студенти, аспіранти й докторанти знову можуть отримати відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+. Отримання відтермінувань від мобілізації через застосунок Резерв+ тимчасово призупинили після кібератаки на держреєстри Мін’юсту.

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