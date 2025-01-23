У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався — Finance.ua
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У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався

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У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався
У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК: бета-тест розпочався
Тепер у Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК — в Україні стартував бета-тест послуги.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як отримати е-направлення на ВЛК

  • Для цього треба надіслати запит в застосунку.
  • Далі керівник ТЦК підтвердить запит.
  • Особа, що подала запит, отримає сповіщення, де буде написаний номер направлення, адреса медзакладу та підпис керівника ТЦК.
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Кому доступна функція? У перший час направлення зможуть отримати громадяни, які самі хочуть пройти ВЛК, потім вже ця опція буде доступна й тим, хто отримав паперову повістку на ВЛК.
«Електронне направлення на ВЛК — перший крок у масштабній реформі, яка створить новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов’язаних», — написала Черногоренко.
Щоб долучитися до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян, потрібно заповнити форму за посиланням.
Нагадаємо, з 21 січня студенти, аспіранти й докторанти знову можуть отримати відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+. Отримання відтермінувань від мобілізації через застосунок Резерв+ тимчасово призупинили після кібератаки на держреєстри Мін’юсту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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