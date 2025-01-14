До якого терміну «обмежено придатні» українці мають пройти ВЛК, щоб не отримати штраф — Finance.ua

До якого терміну «обмежено придатні» українці мають пройти ВЛК, щоб не отримати штраф Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

До якого терміну «обмежено придатні» українці мають пройти ВЛК, щоб не отримати штраф

Громадяни України, які мають статус «обмежено придатний», мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Тим, хто цього не зробить, вже наступного дня загрожують штрафи.

Про це речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея повідомила у коментарі виданню « Про все », передає RegioNews

Вона наголосила, що вже 6 лютого порушників почнуть штрафувати.

«Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку», — розповіла Аліна Кривошея.

Вона додавла, що повторно пройти ВЛК мають і військові, аби визначити свою придатність до подальшої служби.

У ТЦК наголошують, що перепройти ВЛК необхідно самостійно, аби уникнути отримання штрафу. Також комісію мають пройти й придатні громадяни, які обстежувалися понад рік тому.

Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року всі чоловіки віком 18−60 років, що мали статус «обмежено придатний», мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

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