До якого терміну «обмежено придатні» українці мають пройти ВЛК, щоб не отримати штраф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До якого терміну «обмежено придатні» українці мають пройти ВЛК, щоб не отримати штраф

Особисті фінанси
74
До якого терміну «обмежено придатні» українці мають пройти ВЛК, щоб не отримати штраф
Громадяни України, які мають статус «обмежено придатний», мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Тим, хто цього не зробить, вже наступного дня загрожують штрафи.
Про це речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея повідомила у коментарі виданню «Про все», передає RegioNews.
Вона наголосила, що вже 6 лютого порушників почнуть штрафувати.
«Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку», — розповіла Аліна Кривошея.
Вона додавла, що повторно пройти ВЛК мають і військові, аби визначити свою придатність до подальшої служби.
У ТЦК наголошують, що перепройти ВЛК необхідно самостійно, аби уникнути отримання штрафу. Також комісію мають пройти й придатні громадяни, які обстежувалися понад рік тому.
Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року всі чоловіки віком 18−60 років, що мали статус «обмежено придатний», мають пройти повторну військово-лікарську комісію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.