Реформування ВЛК: коли розпочнеться та на які новації чекати — Finance.ua

Реформування ВЛК: коли розпочнеться та на які новації чекати Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Військово-лікарські комісії буде реформовано впродовж шести місяців у два етапи.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Суспільному».

За словами міністра, перший етап передбачає можливість відправлення до територіального центру комплектування електронного документа про стан здоров’я.

«Щоб ми електронний документ, який свідчить про стан здоров’я пацієнта, який прийшов на ВЛК, могли відправити в електронному вигляді в ТЦК, і вони могли його прийняти. Це перший етап реформи», — каже він.

Як зазначив Ляшко, під час другого етапу реформ для проходження медогляду люди, які хочуть служити, матимуть можливість самі обрати лікарню. Він розповів, що можна буде звернутися до свого сімейного лікаря, який подивиться історію хвороб і, у разі відсутності критичних порушень, може підтвердити придатність і передати дані ТЦК.

Очільник МОЗ наголосив, що швидкість запровадження реформ залежить від Міністерства оборони, оскільки в системі охороні здоров’я цифровізація відбулась набагато раніше, й технічно профільне міністерство готове передавати ТЦК необхідні дані. Своєю чергою оборонне відомство бере на ці заходи пів року.

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