Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони Сьогодні 16:17

Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони

Міністерство оборони має бачення, як провести реформу військово-лікарських комісій. Зокрема, першим етапом реформи буде електронне направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+».

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу у понеділок.

Читайте також Міноборони планує перевірити заклади, які проводять ВЛК

«Щодо реформи ВЛК, то Міноборони запропонувало бачення, яким чином нам провести зміни в цій сфері. Фактично ми розділимо медогляд від адміністративного рішення, куди, яким чином маршрутизувати наших військовозобов’язаних. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров’я, не потрібно буде стояти в черзі на якійсь окремій ВЛК. Ти можеш прийти до свого терапевта, до свого сімейного лікаря і зробити медичну частину. Далі через обмін з реєстрами цей медичний висновок буде направлятися нам, на військову частину. Ми матимемо можливість без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військовозобов’язаному. Це коротко суть реформи, вона є достатньо складною. Ми робимо разом з Міністерством охорони здоров’я, але першим етапом буде електронне направлення на ВЛК в „Резерв+“, який можна завантажити, щоб не стояти в чергах», — сказала Черногоренко.

Читайте також Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК

Вона зазначила, що Міноборони і МОЗ наразі пропрацьовують швидкі терміни впровадження реформи.

«Це буде спільна позиція двох міністерств, тому що це спільна робота саме двох частин: медичної — це МОЗ, НСЗУ і Міноборони разом із Генеральним штабом», — додала Черногоренко.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.