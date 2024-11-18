Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони — Finance.ua
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Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони

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Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони
Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони
Міністерство оборони має бачення, як провести реформу військово-лікарських комісій. Зокрема, першим етапом реформи буде електронне направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+».
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу у понеділок.
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«Щодо реформи ВЛК, то Міноборони запропонувало бачення, яким чином нам провести зміни в цій сфері. Фактично ми розділимо медогляд від адміністративного рішення, куди, яким чином маршрутизувати наших військовозобов’язаних. Медогляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров’я, не потрібно буде стояти в черзі на якійсь окремій ВЛК. Ти можеш прийти до свого терапевта, до свого сімейного лікаря і зробити медичну частину. Далі через обмін з реєстрами цей медичний висновок буде направлятися нам, на військову частину. Ми матимемо можливість без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військовозобов’язаному. Це коротко суть реформи, вона є достатньо складною. Ми робимо разом з Міністерством охорони здоров’я, але першим етапом буде електронне направлення на ВЛК в „Резерв+“, який можна завантажити, щоб не стояти в чергах», — сказала Черногоренко.
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Вона зазначила, що Міноборони і МОЗ наразі пропрацьовують швидкі терміни впровадження реформи.
«Це буде спільна позиція двох міністерств, тому що це спільна робота саме двох частин: медичної — це МОЗ, НСЗУ і Міноборони разом із Генеральним штабом», — додала Черногоренко.
За матеріалами:
УНН
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