Міноборони планує перевірити заклади, які проводять ВЛК — Finance.ua

Міноборони планує перевірити заклади, які проводять ВЛК Вчора 10:15 — Казна та Політика

Міноборони планує перевірити заклади, які проводять ВЛК

Міністерство оборони планує ініціювати перевірки закладів, які проводять військово-лікарські комісії.

Про це в телеефірі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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«Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій закладів, які проводять ВЛК», — сказав він.

За словами речника МОУ, такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів і запобігти можливим порушенням.

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Лазуткін зауважив, що відповідальність за порушення у процесі мобілізації розподіляється залежно від етапу, на якому воно сталося.

«Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, то відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК, то це є відповідальністю ВЛК, і реагування має здійснювати Міноборони», — пояснив він.

Укрінформ За матеріалами:

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