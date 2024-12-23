У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних — Finance.ua
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У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних

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У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних
У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних
У застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме:
  • номер телефону;
  • електронну пошту;
  • адресу проживання.
«Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Заступниця міністра додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.
Нагадаємо, що застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ запустився в середині травня. Перший сервіс, який було представлено у його межах — уточнення даних, який розробили відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалися понад 3 мільйони українців.
Міністерство оборони також планує додати до застосунку «Резерв+» функцію оплати штрафу за порушення правил військового обліку. Наразі в Україні військовозобовʼязаних, які порушили правила військового обліку, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Але зараз цей штраф не можна сплатити в електронному форматі.
За матеріалами:
Finance.ua
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