У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних — Finance.ua

У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних Сьогодні 10:31 — Особисті фінанси

У застосунку «Резерв+» з’явився сервіс повторного уточнення даних

У застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме:

номер телефону;

електронну пошту;

адресу проживання.

«Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.

Нагадаємо, що застосунок для військовозобов’язаних Резерв+ запустився в середині травня. Перший сервіс, який було представлено у його межах — уточнення даних, який розробили відповідно до нових правил мобілізації. За два місяці роботи ним скористалися понад 3 мільйони українців.

Міністерство оборони також планує додати до застосунку «Резерв+» функцію оплати штрафу за порушення правил військового обліку. Наразі в Україні військовозобовʼязаних, які порушили правила військового обліку, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Але зараз цей штраф не можна сплатити в електронному форматі.

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