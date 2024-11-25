У «Резерв+» додадуть можливість сплатити штраф за порушення військового обліку — Finance.ua

У «Резерв+» додадуть можливість сплатити штраф за порушення військового обліку Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

У «Резерв+» додадуть можливість сплатити штраф за порушення військового обліку

Міністерство оборони планує додати до застосунку «Резерв+» функцію оплати штрафу за порушення правил військового обліку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю «24 каналу».

Наразі в Україні військовозобовʼязаних, які порушили правила військового обліку, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Але зараз цей штраф не можна сплатити в електронному форматі.

За словами Черногоренко, у застосунку «Резерв+» хочуть розробити функціонал для сплати таких штрафів.

«Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у „Резерв+“ є, навіть є законопроєкт, що коли людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф, за аналогією з порушенням правил дорожнього руху», — зазначила Черногоренко.

Читайте також В Україні у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК

Вона також додала, що якщо народні депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в «Резерв+» буде така функція.

Нагадаємо, у Міноборони є ідея, щоб зробити застосунок «Резерв+» онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК, можна було отримати через додаток. Зокрема, планується, щоб через застосунок можна було оформлювати відстрочку для багатодітних сімей та студентів.

У застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.