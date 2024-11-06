В Україні у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК — Finance.ua

В Україні у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

В Україні у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року. Це вже у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

«21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цьогоріч. Це у 2 рази більше, ніж за весь минулий рік: тоді до Реєстру потрапило 10 542 провадження», — сказано в повідомленні.

Лише кожне третє провадження цьогоріч було закрито — це означає, що штраф було сплачено. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72% справ.

Інфографіка: Опендатабот

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 провадження, або 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 рази: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Зазначимо, що для боржників діє низка обмежень, як-от на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо. При цьому, такі покарання мають ще й іміджеві наслідки, адже реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

Довідка Finance.ua

За порушення військового обліку, тобто положень ст. 210 КУпАП можна отримати штраф розміром:

від 3 400 до 5 100 грн у мирний час;

від 17 000 до 25 500 грн під час дії воєнного стану або у випадку повторного порушення.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210−1):

у мирний час: для громадян — від 5 100 до 8 500 гривень, для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 грн;

під час дії воєнного стану: для громадян — від 17 000 до 25 500 грн, для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

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