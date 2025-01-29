Як відбувається ВЛК для обмежено придатних — пояснення Вінницького ТЦК Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

Як відбувається ВЛК для обмежено придатних — пояснення Вінницького ТЦК

Вінницький обласний ТЦК та СП нагадав , що всі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, до 4 лютого 2025 року включно мають пройти повторний медогляд.

Цього вимагає Закон України від 21.03.2024 № 3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

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«Вимога Закону — не примха: хочу йду, а хочу — ні. Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК — це порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — наголосили в ТЦК.

Як проходитиме медичний огляд

До ВЛК варто взяти виписку з діагнозом, через який військовозобов’язаного визнали «обмежено придатним до військової служби» або «непридатним до військової служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час». Краще, якщо виписка буде зроблена нещодавно.

Якщо медичні висновки зроблені давно (під час проходження ВЛК попереднього разу чи раніше) — особу швидше за все відправлять на обстеження з електронним направленням, а повістку на проходження ВЛК продовжать за кілька днів.

Коли військовозобов’язаний отримає висновок лікаря — може знову йти до лікаря ВЛК, який направляв на додаткове обстеження. Саме він зафіксує діагноз, за яким голова ВЛК визначить ступінь придатності до військової служби.

На що замінять статус обмежено придатного

У законодавстві про військовий обов’язок і військову службу більше немає визначення «обмежено придатний». Наразі здебільшого осіб з серйозними хворобами отримують статус «придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони».

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За словами Вінницького ТЦК та СП, придатність будуть визначати не просто за наявністю хвороби, а за ступенем ураження певних органів і наскільки це заважає роботі організму.

Що буде, якщо не пройти повторно ВЛК

Якщо особа зі статусом «Обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в застосунку «Резерв+» залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки — в «Резерв+» відобразиться статус «в розшуку».

В ТЦК наголосили, що повістку на проходження ВЛК можуть вручити особисто чи надіслати поштою на адресу проживання чи на адресу реєстрації. Військові радять слідкувати за своїми поштовими повідомленнями, оскільки досить часто чоловіки надто пізно дізнаються про те, що їм була надіслана повістка поштою.

Якщо повістку не надіслали, громадяни повинні самостійно звернутися до ТЦК для цього.

За порушення правил військового обліку, у тому числі за ігнорування повторного огляду, передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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