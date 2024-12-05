Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків та цифровізацію ВЛК — Finance.ua

Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків та цифровізацію ВЛК Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків та цифровізацію ВЛК

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері охорони здоров’я в особливий період.

Відповідний указ № 817/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів доручено протягом місяця прийняти рішення щодо додаткового нормативно-правового врегулювання встановлення на період дії воєнного стану заборони призначати осіб із медичною освітою на посади військової служби, безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою), крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи.

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Також за місяць уряд має опрацювати питання доцільності перегляду умов і механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних медпрацівників, фахівців з реабілітації та інших співробітників сфери охорони здоров’я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що мають статус неприбуткових і є надавачами медичних послуг за програмою державних гарантій медобслуговування населення.

Ідеться, зокрема, про такі питання:

зняття обмежень щодо кількості (у відсотках) військовозобов’язаних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, які здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, незалежно від військово-облікової спеціальності;

встановлення обов’язку для обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій погоджувати з відповідними центральними органами виконавчої влади критерії, за якими в особливий період визначають підприємства, установи й організації, що є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період;

Кабміну доручено також ужити вичерпних заходів для виконання рішення РНБО від 30 серпня минулого року «Про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України» в частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медичних оглядів допризовників, призовників і військовозобов’язаних військово-лікарськими комісіями в ЗСУ, насамперед позаштатними військово-лікарськими комісіями, які постійно діють при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Протягом місяця уряд має опрацювати й питання доцільності додаткового нормативно-правового врегулювання організації й надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям Сил оборони у військово-медичних закладах військових формувань.

Крім того, Кабміну необхідно буде:

ужити вичерпних заходів з метою реєстрації в місячний строк у Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я всіх закладів охорони здоров’я відомчого підпорядкування та забезпечення їх роботи з електронною системою охорони здоров’я;

активізувати впровадження медичної інформаційної системи у військово-медичних закладах військових формувань і військових частинах;

забезпечити обов’язковий електронний облік поранених/травмованих/хворих військовослужбовців Сил оборони й електронне ведення медичної документації у військово-медичних закладах військових формувань;

ужити заходів щодо впровадження електронних направлень військовослужбовців Сил оборони до цивільних медичних закладів для отримання ними медичної та/або реабілітаційної допомоги;

опрацювати протягом місяця питання про запровадження й реалізацію додаткових заходів кібергігієни у процесі функціонування електронної системи охорони здоров’я та її компонентів з метою забезпечення захисту відповідної інформації, зокрема персональних даних пацієнтів, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

протягом трьох місяців урегулювати на нормативно-правовому рівні питання впровадження електронного інформування військових частин у режимі реального часу про термін перебування та заклад, у якому військові проходять лікування, через механізм електронних листків непрацездатності;

упродовж трьох місяців ужити додаткових заходів для комплексного вирішення питань щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування й реалізації донорської крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

Міністерству охорони здоров’я за участю Національної академії медичних наук України, згідно з рішенням РНБО, дається три місяці на те, щоб вжити заходів для удосконалення механізмів розподілу видатків державного бюджету на проведення науковими установами пріоритетних наукових досліджень, пов’язаних із потребами розвитку охорони здоров’я в особливий період, концентрації фінансових ресурсів на проведенні тих наукових досліджень, результати яких матимуть швидке практичне впровадження, з метою забезпечення раціонального й ефективного витрачання коштів держбюджету.

Міністерству освіти і науки доручено протягом місяця забезпечити внесення змін до освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в частині збільшення кількості годин на вивчення питань військово-медичної підготовки й медицини надзвичайних ситуацій.

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Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Служба безпеки України, згідно з рішенням РНБО, мають вживати превентивно заходів, спрямованих на запобігання вчиненню та викриття правопорушень у сфері службової діяльності, пов’язаної із функціонуванням електронної системи охорони здоров’я.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на її секретаря.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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