Стало відомо, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК — Finance.ua
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Стало відомо, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК

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Стало відомо, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК
Стало відомо, у який термін обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК
До 5 лютого 2025 року військовозобов’язані, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні пройти повторну медичну перевірку.
Про це розповів начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін у коментарі Суспільному.
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«4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус „обмежено придатний“ був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов’язані, які мають статус „обмежено придатний“, пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів», — розповів він.
Бодін нагадав, що статус «придатний до військової служби» означає можливість призначення військовозобов’язаного на будь-яку посаду в Збройних силах України. Також є «придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти».
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Окрім того, існують категорії «тимчасово непридатні», які потребують лікування або відпустки, «непридатні» з переоглядом через 6−12 місяців і «непридатні» з виключенням з військового обліку.
За матеріалами:
suspilne.media
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