В Украине выросло количество работодателей, которые предлагают конкурентную зарплату

Далибук отмечает, что наиболее востребованными остаются представители рабочих специальностей. Чаще всего работодатели ищут:
слесарей;
техников;
водителей;
операторов БПЛА;
логистов.
По словам эксперта, еще несколько лет назад наибольший спрос наблюдался на офисных работников и ІТ-специалистов.
Женщины просят более низкую зарплату, чем мужчины
Она обратила внимание на разницу в зарплатных ожиданиях кандидатов. Так, женщины в своих резюме в среднем указывают желаемую заработную плату примерно на 10 тыс. грн ниже, чем мужчины. В то же время все больше женщин выбирают профессии, ранее преимущественно представленные мужчинами.
В частности, увеличилось количество женских резюме в сферах:
производства;
инженерии;
технологий;
автомобильного бизнеса;
сервисного обслуживания.
Также больше женщин изъявляют желание работать водителями и курьерами.
Что влияет на выбор вакансий
По словам директора по маркетингу Robota.ua, более 30% искателей работы не откликаются на вакансии, если в них не указан уровень заработной платы. Кроме того, кандидаты менее охотно реагируют на предложения, в которых нечетко описаны должностные обязанности.
После периода массированных ракетных атак и перебоев с электроснабжением многие обращали внимание на наличие укрытий и генераторов у работодателей. Однако сейчас эти критерии уже не столь важны.
А еще она рассказала, что количество резюме от людей постарше, хотя и незначительно, но все же возросло. Их зарплатные ожидания, часто несмотря на больший опыт, не так высоки, как у людей в возрасте примерно 35 лет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинский рынок труда продолжает меняться. Несмотря на войну, работодатели активно ищут работников. В топе водители. Особенно определенных категорий водители международники, потому что достаточно много мужчин мобилизованы, а логистика, доставка топлива, гуманитарной помощи только растет. Водители в топе три года точно, а в некоторых регионах их дефицит достигает 30−40%. Кроме того, не хватает квалифицированных кадров каменщиков, кровельщиков, инженеров-проектировщиков, электросварщиков, токарей, особенно высоких разрядов. Работодатели «охотятся» за такими специалистами.
Также мы рассказывали, что украинская экономика в течение следующего десятилетия потребует более 2,6 млн новых работников. Самый большой спрос прогнозируется на технических специалистов, инженеров и квалифицированных рабочих.