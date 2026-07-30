В Украине выросло количество работодателей, которые предлагают конкурентную зарплату Сегодня 09:03 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине выросла

В Украине за последние полтора-два месяца возросло количество работодателей, предлагающих конкурентные заработные платы. Повышение средних зарплат наблюдается почти во всех регионах страны.

Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала директор по маркетингу платформы Robota.ua Юлия Далибук.

Средние зарплаты выросли

По словам Далибук, самую высокую среднюю заработную плату сейчас предлагают в Киеве — 36,5 тыс. грн в месяц. Самый низкий показатель зафиксирован в Кропивницком — 20 тыс. грн.

В целом в большинстве регионов средняя заработная плата за последнее время выросла на 1−1,5 тыс. грн.

«Это очень хороший показатель и признак того, что работодатели готовы реагировать на запросы соискателей», — отметила Далибук.

Наибольший спрос на рабочие профессии

Далибук отмечает, что наиболее востребованными остаются представители рабочих специальностей. Чаще всего работодатели ищут:

слесарей;

техников;

водителей;

операторов БПЛА;

логистов.

По словам эксперта, еще несколько лет назад наибольший спрос наблюдался на офисных работников и ІТ-специалистов.

Женщины просят более низкую зарплату, чем мужчины

Она обратила внимание на разницу в зарплатных ожиданиях кандидатов. Так, женщины в своих резюме в среднем указывают желаемую заработную плату примерно на 10 тыс. грн ниже, чем мужчины. В то же время все больше женщин выбирают профессии, ранее преимущественно представленные мужчинами.

В частности, увеличилось количество женских резюме в сферах:

производства;

инженерии;

технологий;

автомобильного бизнеса;

сервисного обслуживания.

Также больше женщин изъявляют желание работать водителями и курьерами.

Что влияет на выбор вакансий

По словам директора по маркетингу Robota.ua, более 30% искателей работы не откликаются на вакансии, если в них не указан уровень заработной платы. Кроме того, кандидаты менее охотно реагируют на предложения, в которых нечетко описаны должностные обязанности.

После периода массированных ракетных атак и перебоев с электроснабжением многие обращали внимание на наличие укрытий и генераторов у работодателей. Однако сейчас эти критерии уже не столь важны.

А еще она рассказала, что количество резюме от людей постарше, хотя и незначительно, но все же возросло. Их зарплатные ожидания, часто несмотря на больший опыт, не так высоки, как у людей в возрасте примерно 35 лет.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинский рынок труда продолжает меняться. Несмотря на войну, работодатели активно ищут работников. В топе водители. Особенно определенных категорий водители международники, потому что достаточно много мужчин мобилизованы, а логистика, доставка топлива, гуманитарной помощи только растет. Водители в топе три года точно, а в некоторых регионах их дефицит достигает 30−40%. Кроме того, не хватает квалифицированных кадров каменщиков, кровельщиков, инженеров-проектировщиков, электросварщиков, токарей, особенно высоких разрядов. Работодатели «охотятся» за такими специалистами.

Также мы рассказывали , что украинская экономика в течение следующего десятилетия потребует более 2,6 млн новых работников. Самый большой спрос прогнозируется на технических специалистов, инженеров и квалифицированных рабочих.

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