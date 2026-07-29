С 1 августа могут вырасти тарифы в маршрутках Киева Сегодня 18:30 — Личные финансы

С 1 августа тариф составит 25 гривен

В Киеве с 1 августа частные маршрутки могут поднять стоимость проезда до 25 гривен, однако окончательное решение еще не принято.

Об этом рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии Экономической правде.

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«Отдельные участники сообщили, что с 1 августа поднимут стоимость до 25 гривен. Действительно, такое повышение планируется, потому что тариф должен быть по Киеву один, унифицированный. Но окончательное решение еще не принято», — говорит Моисеенко.

По его словам, главной причиной повышения стала острая нехватка водителей, которая усугубилась после смены правил бронирования работников от мобилизации. Поэтому часть водителей отказывается выходить на маршруты.

«Сейчас очень большие проблемы с бронированием водителей. Многие не хотят выезжать на работу, ведь большинство живет за пределами Киева и по дороге проходит блокпосты. Предприятия вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей, а это дополнительные расходы», — объяснил Моисеенко.

Он также отметил, что на решение повлияли и другие факторы — подорожание горючего, запчастей и обслуживание транспорта. По его мнению, тариф нужно пересматривать постепенно, а не раз в несколько лет.

Что известно о повышении тарифов на проезд в Киеве

15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен.

Для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость. Максимальная скидка позволит снизить стоимость одной поездки до 25 гривен. Безлимитный месячный проездной на все виды муниципального транспорта обойдется в 4875 гривен.

Кроме того, с 1 августа в Киеве планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен. Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут после активации.

С 15 июля в Киеве частные перевозчики уже предупреждали о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн.

Економічна Правда По материалам:

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