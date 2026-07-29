0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 августа могут вырасти тарифы в маршрутках Киева

Личные финансы
44
С 1 августа тариф составит 25 гривен
С 1 августа тариф составит 25 гривен
В Киеве с 1 августа частные маршрутки могут поднять стоимость проезда до 25 гривен, однако окончательное решение еще не принято.
Об этом рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии Экономической правде.
«Отдельные участники сообщили, что с 1 августа поднимут стоимость до 25 гривен. Действительно, такое повышение планируется, потому что тариф должен быть по Киеву один, унифицированный. Но окончательное решение еще не принято», — говорит Моисеенко.
По его словам, главной причиной повышения стала острая нехватка водителей, которая усугубилась после смены правил бронирования работников от мобилизации. Поэтому часть водителей отказывается выходить на маршруты.
Место для вашей рекламы
«Сейчас очень большие проблемы с бронированием водителей. Многие не хотят выезжать на работу, ведь большинство живет за пределами Киева и по дороге проходит блокпосты. Предприятия вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей, а это дополнительные расходы», — объяснил Моисеенко.
Он также отметил, что на решение повлияли и другие факторы — подорожание горючего, запчастей и обслуживание транспорта. По его мнению, тариф нужно пересматривать постепенно, а не раз в несколько лет.

Что известно о повышении тарифов на проезд в Киеве

15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен.
Для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость. Максимальная скидка позволит снизить стоимость одной поездки до 25 гривен. Безлимитный месячный проездной на все виды муниципального транспорта обойдется в 4875 гривен.
Кроме того, с 1 августа в Киеве планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен. Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут после активации.
С 15 июля в Киеве частные перевозчики уже предупреждали о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн.
По материалам:
Економічна Правда
ТарифыКиев
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems