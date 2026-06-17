В каких случаях вам могут списать долги за коммуналку Сегодня 09:50 — Личные финансы

Долги за коммунальные услуги

Коммунальные платежки — тема, которая стабильно держит украинцев в тонусе. По состоянию на начало 2026 года, общий долг населения за жилищно-коммунальные услуги превысил 100 млрд гривен. Кто-то не платит из-за финансовых затруднений, кто-то уехал и считает, что «не живешь, значит — не виноват», а некоторые просто забывают своевременно передать показатели счетчиков.

Однако правила игры ужесточились. В прошлом году отменили норму, по которой заморожены сроки исковой давности во время военного положения. Это означает, что поставщики коммунальных услуг стали активно обращаться в суды, чтобы взыскать старые долги.

В этом материале Finance.ua разбираемся: как проверить свои счета, кому государство разрешает законно не платить и что делать, если цифры в платежках стали неподъемными.

Как узнать, должны ли вы коммунальщикам

Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно намекает о себе в бумажных квитанциях. Но если вы арендуете жилье, приобретаете квартиру или длительное время не были дома, проверить баланс можно несколькими быстрыми способами:

Личные кабинеты поставщиков. У каждого крупного оператора (например, Нафтогаз, Yasno или местный водоканал) есть электронные кабинеты или чат-боты в Telegram/Viber. Достаточно ввести номер лицевого счета.

У каждого крупного оператора (например, Нафтогаз, Yasno или местный водоканал) есть электронные кабинеты или чат-боты в Telegram/Viber. Достаточно ввести номер лицевого счета. Приложения банков. В Приват24, monobank и других банковских приложениях в разделе Коммунальные платежи по вашему адресу автоматически подтягиваются все актуальные счета.

В Приват24, monobank и других банковских приложениях в разделе Коммунальные платежи по вашему адресу автоматически подтягиваются все актуальные счета. Платежные услуги. На платформах типа Portmone, iPay или EasyPay можно ввести адрес или лицевой счет и увидеть общую картину.

На платформах типа Portmone, iPay или EasyPay можно ввести адрес или лицевой счет и увидеть общую картину. Председатель ОСМД или ЖЭК. Старый, но надежный вариант — один звонок бухгалтеру вашего дома расставит все точки над «i».

Единый реестр должников: где проверить себя

Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать банковские карты или наложить арест на имущество.

Проверить себя в Едином реестре должников можно полностью бесплатно, это занимает не более двух минут. Сделать это можно как со смартфона, так и с компьютера с помощью трех простых способов:

1. Официальный сайт Минюста

Это самый точный способ проверки. Даже если другие сервисы где-то «зависнут», здесь информация всегда актуальна.

Для этого зайдите на сайт реестра, выберите тип лица, заполните форму поиска и получите результат.

2. Мобильное приложение «Дія»

Приложение само известит вас, если на ваше имя откроют производство, но можно проверить и вручную. Для этого откройте «Дія» и зайдите в раздел «Сервисы». Найдите и выберите пункт «Исполнительное производство».

Если у вас есть долги, которые уже взимаются принудительно, они появятся на экране с указанием суммы. Там же обычно есть кнопка для быстрой оплаты.

3. Чат-боты и сторонние сервисы

Популярные инструменты типа Опендатабот " или «Опендатабот» в Telegram/Viber позволяют подписаться на обновление.

Достаточно ввести код или ФИО. Бот пришлет уведомление в мессенджер в ту же секунду, как только ваша фамилия появится в базе Минюста.

Кому могут списать или пересчитать долги

Автоматически долги в Украине не сгорают даже во время войны. Однако есть категории граждан и конкретные ситуации, когда не нужно платить или начисленные суммы обязаны пересмотреть.

1. Владельцы разрушенного или поврежденного жилья

Если в ваш дом или квартиру попал снаряд или имущество разрушений из-за боевых действий, коммуналка за весь период с момента повреждения не начисляется.

Что делать: Для этого нужно подать заявление в органы местной власти, чтобы зафиксировать разрушения (через «Дію» или комиссионное обследование), и предоставить эту справку коммунальным службам.

2. Жилье в зоне активных боевых действий или в оккупации

Граждане, чьи дома расположены на территориях, где ведутся (или велись) активные боевые действия или на временно оккупированных территориях, освобождаются от уплаты за коммуналку, которая накопилась за этот период. Это касается услуг по управлению домом, поставкам тепла, воды и т. д.

3. Кто уехал и не пользуется жильем

Если вы не живете в квартире более 30 дней (например, эвакуировались в другой город или за границу), вы вправе не платить за некоторые услуги.

Это работает только там, где нет счетчиков — например, вывоз мусора, газа или воды по нормам потребления на человека.

В то же время за отопление и управление домом (квартирную плату) платить все равно придется, потому что дом продолжает обогреваться и содержаться. Также, если у вас стоят счетчики, но вы просто не передаете «нули» — вам будут начисляться суммы по среднему потреблению. Передавать показатели нужно каждый месяц, даже если они не меняются.

Что делать: для этого нужно предоставить поставщикам Справку переселенца (ВПЛ), документ о проживании в другой стране или справку о лечении/службе в ВСУ.

Срок исковой давности: как правило, 3 года

Если коммунальщики не обращались в суд в течение трех лет, а затем вдруг выставили счет за последние 5−7 лет, в судебном порядке этот долг можно существенно снизить. Суд обычно применяет срок исковой давности в 3 года.

Однако помните, что с мая 2025 года сроки исковой давности снова «тикают» в обычном режиме, поэтому рассчитывать на автоматическое прощение не стоит.

Что делать, если долг уже есть, а денег нет

Главная ошибка — прятать голову в песок и ждать, пока отключат свет или воду. Такое право поставщикам вернули в начале 2024 года повсюду, кроме прифронтовых зон и оккупированных территорий.

Если сумма слишком велика, действуйте по следующему алгоритму:

1. Соберите документы

Вам понадобятся: паспорт, идентификационный код (РНУКНП), документы на право собственности на жилье и справка о доходах всех совершеннолетних, прописанных в квартире (если вы официально безработный — справка из центра занятости).

2. Обратитесь к поставщику услуг

Это может быть визит или онлайн-заявка. Следует написать заявление на реструктуризацию долга. Обращаться придется отдельно к каждой компании, перед которой есть задолженность (в водоканал — за воду, в энергокомпанию — за свет).

3. Подпишите договор о рассрочке

В договоре сумму вашего долга разобьют на равные части (обычно сроком до 60 месяцев в зависимости от размера задолженности и вашего дохода). Главное условие — ежемесячно вы обязаны платить текущую коммуналку + согласованную часть старого долга.

4. Подайте документы на субсидию

С долгами свыше 680 грн государственное пособие не назначают. Но как только вы подпишете договор о реструктуризации и предоставите его копию в Пенсионный фонд, вы снова получите право на субсидию и сможете снизить нагрузку на свой кошелек.

Главный вывод для кошелька

Не ждите, пока долг превратится в судебный приказ, тогда придется дополнительно платить судебный сбор и услуги исполнителей.

Коммунальные предприятия охотно идут на компромиссы и заключают договоры рассрочки, поскольку они заинтересованы получить «живые» деньги, а не судиться годами. Если выехали — отправляйте справки по электронной почте, если нет денег — оформляйте реструктуризацию и возвращайте право на субсидию.

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