Штрафы за финансовые нарушения повысят в несколько раз Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Штрафы за финансовые нарушения повысят в несколько раз

Кабмин одобрил законопроект, увеличивающий административные штрафы за нарушение законодательства по финансовым вопросам и продлевающий срок привлечения к ответственности до одного года.

Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

О чем идет речь

«Правительство одобрило разработанный Министерством финансов законопроект об усилении ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам» — говорится в сообщении.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 38 и 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас штрафы за соответствующие нарушения составляют:

за первое нарушение — от 136 до 255 гривен, или 8−15 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за повторное нарушение в течение года — от 170 до 340 гривен, или 10−20 тысяч грн.

В случае принятия законопроекта штрафы увеличатся:

за первое нарушение — до 850−1190 гривен, или 50−70 необлагаемых минимумов;

за повторное нарушение в течение года — до 1020−1360 гривен, или 60−80 тысяч грн.

Для расчета административных штрафов один не облагаемый налогом минимум доходов граждан равен 17 гривнам.

Законопроект также устанавливает отдельный срок привлечения к административной ответственности за финансовые нарушения — до одного года со дня их совершения.

В Минфине объяснили, что действующих сроков зачастую недостаточно. Нарушения могут быть выявлены только во время мер государственного финансового контроля, когда срок наложения взыскания уже истекает. В результате виновные лица избегают ответственности.

Размеры штрафов, предусмотренных статьей 164 КУоАП, не пересматривались с 1996 года. По мнению министерства, они уже не обеспечивают надлежащей финансовой дисциплины и не предотвращают повторные нарушения.

Это повторное представление законопроекту, ранее зарегистрированному под номером 15043. Предыдущий документ отозвали после прекращения полномочий предыдущего состава Кабинета Министров.

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