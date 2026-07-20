Реальная заработная плата в ЕС все еще ниже уровня 2021 года

Пандемия COVID-19, полномасштабное вторжение россии в Украину, резкий рост цен на энергоносители и рекордная инфляция оказали дополнительное давление на доходы населения в Европе. Рост стоимости жизни существенно отразился на финансовом положении миллионов домохозяйств.
Об этом сообщает Euronews Business со ссылкой на данные исследования OECD Employment Outlook 2026.
Наибольшее снижение наблюдалось в Италии, где реальная заработная плата упала на 6,1%. Эксперты Венского института международных экономических исследований (WIIW) Рихард Гривсон и Мерьем Гектен объяснили ухудшение ситуации в Италии низкой производительностью труда, слабым экономическим ростом и медленным повышением номинальных зарплат.
В Чехии реальные зарплаты за пять лет сократились на 5,8%, в Швеции — на 4,8%. В Дании снижение составляло 2,1%, а в Испании 2%.
В среднем по еврозоне реальные зарплаты снизились на 1,8%.
Незначительное сокращение также было зафиксировано в Словакии, Финляндии, Ирландии и Швейцарии от 0,7% до 1,4%.
Директор по экономической политике Европейской конфедерации профсоюзов Рональд Янссен отметил, что ускорение инфляции в 2021—2022 годах стало одним из главных факторов снижения реальных доходов населения.
По его словам, профсоюзы и работники пытались восстановить покупательную способность через коллективные переговоры, однако их позиции ослаблялись из-за опасений потери работы, длительного экономического замедления, рисков деиндустриализации и торговых конфликтов между США и Китаем.
В Бельгии реальные зарплаты за этот период не изменились, в то время как во Франции и Эстонии они выросли всего на 0,1%.
Турция стала главным исключением
Наибольший рост реальных зарплат был зафиксирован в Турции — на 78,6%, несмотря на инфляцию на уровне 32% в середине 2026 года. Такой рост отчасти объясняется низкой базой сравнения после валютного кризиса 2018 года.
Кроме того, в 2022—2023 годах в стране дважды повышали минимальную заработную плату.
Среди стран Евросоюза самый высокий рост реальных зарплат продемонстрировала Венгрия — на 29,8%.