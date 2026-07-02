Средняя зарплата украинцев увеличилась: где получают больше всего Сегодня 10:04 — Личные финансы

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве

В мае 2026 средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.

В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.

Средняя зарплата в Украине

Зарплаты по видам экономической деятельности

Среди видов экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 76 997 грн.

Самая низкая средняя зарплата была в области здравоохранения и предоставления социальной помощи — 21 554 грн.

Задолженность по выплате зарплаты

На 1 июня 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что большинство украинцев хотели бы зарабатывать гораздо больше, чем получают сейчас. Чаще всего желаемым доходом называют сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя фактически такие доходы имеют лишь от 9% до 18% жителей разных регионов. В столице самая низкая доля жителей с доходом до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи — 32,9%. В то же время, комфортным такой уровень дохода считают лишь 6% опрошенных.

Самым популярным вариантом среди жителей столицы стал доход от 25 до 50 тыс. грн — комфортным его считают 38,1% респондентов. На самом же деле такой уровень дохода всего лишь у 18,8%.

Кроме того, мужчины в среднем указывают желаемую зарплату 30 тыс. грн, тогда как женщины — 20 тыс. грн. То есть, разница в зарплатных ожиданиях составляет 10 тыс. грн еще до начала переговоров с работодателем.

Гендерный разрыв в оплате труда формируется не только тогда, когда работодатель принимает решение о зарплате. В Украине он часто возникает еще до первого собеседования на этапе составления резюме, когда кандидаты сами определяют желаемый уровень дохода.

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