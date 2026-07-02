0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата украинцев увеличилась: где получают больше всего

Личные финансы
31
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве
В мае 2026 средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.
В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.
Средняя зарплата в Украине
Средняя зарплата в Украине

Зарплаты по видам экономической деятельности

Среди видов экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 76 997 грн.
Самая низкая средняя зарплата была в области здравоохранения и предоставления социальной помощи — 21 554 грн.

Задолженность по выплате зарплаты

На 1 июня 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что большинство украинцев хотели бы зарабатывать гораздо больше, чем получают сейчас. Чаще всего желаемым доходом называют сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя фактически такие доходы имеют лишь от 9% до 18% жителей разных регионов. В столице самая низкая доля жителей с доходом до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи — 32,9%. В то же время, комфортным такой уровень дохода считают лишь 6% опрошенных.
Самым популярным вариантом среди жителей столицы стал доход от 25 до 50 тыс. грн — комфортным его считают 38,1% респондентов. На самом же деле такой уровень дохода всего лишь у 18,8%.
Место для вашей рекламы
Кроме того, мужчины в среднем указывают желаемую зарплату 30 тыс. грн, тогда как женщины — 20 тыс. грн. То есть, разница в зарплатных ожиданиях составляет 10 тыс. грн еще до начала переговоров с работодателем.
Гендерный разрыв в оплате труда формируется не только тогда, когда работодатель принимает решение о зарплате. В Украине он часто возникает еще до первого собеседования на этапе составления резюме, когда кандидаты сами определяют желаемый уровень дохода.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаГосстатДоходы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems