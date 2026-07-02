Средняя зарплата украинцев увеличилась: где получают больше всего

Регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.
В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.
Зарплаты по видам экономической деятельности
Среди видов экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 76 997 грн.
Самая низкая средняя зарплата была в области здравоохранения и предоставления социальной помощи — 21 554 грн.
Задолженность по выплате зарплаты
На 1 июня 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что большинство украинцев хотели бы зарабатывать гораздо больше, чем получают сейчас. Чаще всего желаемым доходом называют сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя фактически такие доходы имеют лишь от 9% до 18% жителей разных регионов. В столице самая низкая доля жителей с доходом до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи — 32,9%. В то же время, комфортным такой уровень дохода считают лишь 6% опрошенных.
Самым популярным вариантом среди жителей столицы стал доход от 25 до 50 тыс. грн — комфортным его считают 38,1% респондентов. На самом же деле такой уровень дохода всего лишь у 18,8%.
Кроме того, мужчины в среднем указывают желаемую зарплату 30 тыс. грн, тогда как женщины — 20 тыс. грн. То есть, разница в зарплатных ожиданиях составляет 10 тыс. грн еще до начала переговоров с работодателем.
Гендерный разрыв в оплате труда формируется не только тогда, когда работодатель принимает решение о зарплате. В Украине он часто возникает еще до первого собеседования на этапе составления резюме, когда кандидаты сами определяют желаемый уровень дохода.