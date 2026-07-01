Чому чоловікам в Україні платять більше, і як це змінити

Гендерний розрив в оплаті праці формується не лише тоді, коли роботодавець ухвалює рішення про зарплату. В Україні він часто виникає ще до першої співбесіди — на етапі складання резюме, коли кандидати самі визначають бажаний рівень доходу.
Такий висновок зробили аналітики robota.ua на основі активних резюме в сервісі «Прозора робота» за період із 1 січня до 1 червня 2026 року. Дослідження показало, що чоловіки в середньому вказують бажану зарплату 30 тис. грн, тоді як жінки — 20 тис. грн. Тобто різниця у зарплатних очікуваннях становить 10 тис. грн ще до початку переговорів із роботодавцем.
Різниця помітна вже на початку кар’єри
Аналітики звертають увагу, що відмінності у зарплатних очікуваннях з’являються ще серед кандидатів без досвіду роботи. У категорії «Студенти, початок кар’єри, без досвіду» жінки в середньому вказують бажану зарплату 25 тис. грн, тоді як чоловіки — 30 тис. грн.
Тобто різниця виникає ще до того, як людина встигає здобути професійний досвід, отримати підвищення чи зіткнутися з реальними бар’єрами кар’єрного розвитку.
Наприклад, у бухгалтерії розміщено 12 966 жіночих резюме проти 2 037 чоловічих, і зарплатні очікування тут однакові. Натомість у медицині та фармацевтиці, де жінки також переважають (10 136 резюме проти 3 086), вони в середньому очікують 20 тис. грн, тоді як чоловіки — 25 тис. грн.
Схожа тенденція простежується і серед керівників. Топменеджерки вказують у резюме медіанну зарплату 61 320 грн, тоді як чоловіки на аналогічних посадах — 70 тис. грн.
Де зарплатні очікування майже однакові
Є й галузі, де різниця між очікуваннями жінок і чоловіків значно менша.
Крім того, у HR, бізнес-тренінгах, торгівлі, сфері охорони та безпеки, юриспруденції, спорті, красі й оздоровленні гендерного розриву в зарплатних очікуваннях практично не зафіксовано.
Як розірвати замкнене коло
Експерти зазначають, що поле «бажана зарплата» в резюме часто стає відправною точкою для переговорів із роботодавцем. Якщо кандидат від самого початку називає нижчу суму, це може вплинути не лише на перший офер, а й на подальше зростання доходу.
Щоб уникнути цього, перед заповненням резюме рекомендують спочатку вивчити актуальний рівень зарплат у своїй професії, об’єктивно оцінити власний досвід, навички та відповідальність майбутньої посади.
Також не варто орієнтуватися виключно на попередню зарплату — вона не завжди відображає реальну ринкову вартість спеціаліста.
Фахівці радять активніше вести переговори щодо оплати праці та не занижувати власні очікування без об’єктивних причин. Адже саме з особистої оцінки своєї роботи часто починається майбутній рівень доходу.
Раніше ми повідомляли, що більше половини українок готові взяти на себе більше відповідальності та отримати підвищення на роботі, а 56% хочуть дізнатися більше про перекваліфікацію у традиційно «чоловічі» професії.