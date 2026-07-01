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Чому чоловікам в Україні платять більше, і як це змінити

Особисті фінанси
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Чоловіки та жінки ще на етапі співбесіди просять різні суми з.п.
Чоловіки та жінки ще на етапі співбесіди просять різні суми з.п.
Гендерний розрив в оплаті праці формується не лише тоді, коли роботодавець ухвалює рішення про зарплату. В Україні він часто виникає ще до першої співбесіди — на етапі складання резюме, коли кандидати самі визначають бажаний рівень доходу.
Такий висновок зробили аналітики robota.ua на основі активних резюме в сервісі «Прозора робота» за період із 1 січня до 1 червня 2026 року. Дослідження показало, що чоловіки в середньому вказують бажану зарплату 30 тис. грн, тоді як жінки — 20 тис. грн. Тобто різниця у зарплатних очікуваннях становить 10 тис. грн ще до початку переговорів із роботодавцем.

Різниця помітна вже на початку кар’єри

Аналітики звертають увагу, що відмінності у зарплатних очікуваннях з’являються ще серед кандидатів без досвіду роботи. У категорії «Студенти, початок кар’єри, без досвіду» жінки в середньому вказують бажану зарплату 25 тис. грн, тоді як чоловіки — 30 тис. грн.
Тобто різниця виникає ще до того, як людина встигає здобути професійний досвід, отримати підвищення чи зіткнутися з реальними бар’єрами кар’єрного розвитку.
На думку авторів дослідження, це може свідчити про вплив не лише ринкових чинників, а й соціальних установок, рівня впевненості у власних навичках та готовності претендувати на вищу оплату праці.

У яких сферах розрив найбільший

Найбільша різниця у зарплатних очікуваннях зафіксована одразу в кількох професійних напрямах. У кожному з них жінки в середньому називають суму на 10 тис. грн нижчу, ніж чоловіки.
Серед таких сфер:
  • виробництво, інженерія та технології — 25 тис. грн проти 35 тис. грн;
  • адміністративний персонал, водії та кур’єри — 20 тис. грн проти 30 тис. грн;
  • автобізнес та сервісне обслуговування — 20 тис. грн проти 30 тис. грн;
  • будівництво й архітектура — 30 тис. грн проти 40 тис. грн;
  • державні установи та місцеве самоврядування — 30 тис. грн проти 40 тис. грн.
Частина цих галузей традиційно вважається більш «чоловічими», що також може впливати на те, як кандидатки оцінюють власні можливості.
Водночас розрив спостерігається і в сферах, де більшість кандидатів становлять саме жінки.
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Наприклад, у бухгалтерії розміщено 12 966 жіночих резюме проти 2 037 чоловічих, і зарплатні очікування тут однакові. Натомість у медицині та фармацевтиці, де жінки також переважають (10 136 резюме проти 3 086), вони в середньому очікують 20 тис. грн, тоді як чоловіки — 25 тис. грн.
Схожа тенденція простежується і серед керівників. Топменеджерки вказують у резюме медіанну зарплату 61 320 грн, тоді як чоловіки на аналогічних посадах — 70 тис. грн.

Де зарплатні очікування майже однакові

Є й галузі, де різниця між очікуваннями жінок і чоловіків значно менша.
До них належать:
  • готельно-ресторанний бізнес — різниця 2 тис. грн;
  • маркетинг, реклама та PR — 3,1 тис. грн;
  • продажі та клієнт-менеджмент — 5 тис. грн;
  • логістика та складська сфера — 5 тис. грн;
  • аграрний сектор — 5 тис. грн.
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Крім того, у HR, бізнес-тренінгах, торгівлі, сфері охорони та безпеки, юриспруденції, спорті, красі й оздоровленні гендерного розриву в зарплатних очікуваннях практично не зафіксовано.

Як розірвати замкнене коло

Експерти зазначають, що поле «бажана зарплата» в резюме часто стає відправною точкою для переговорів із роботодавцем. Якщо кандидат від самого початку називає нижчу суму, це може вплинути не лише на перший офер, а й на подальше зростання доходу.
  • Щоб уникнути цього, перед заповненням резюме рекомендують спочатку вивчити актуальний рівень зарплат у своїй професії, об’єктивно оцінити власний досвід, навички та відповідальність майбутньої посади.
  • Також не варто орієнтуватися виключно на попередню зарплату — вона не завжди відображає реальну ринкову вартість спеціаліста.
  • Фахівці радять активніше вести переговори щодо оплати праці та не занижувати власні очікування без об’єктивних причин. Адже саме з особистої оцінки своєї роботи часто починається майбутній рівень доходу.
Раніше ми повідомляли, що більше половини українок готові взяти на себе більше відповідальності та отримати підвищення на роботі, а 56% хочуть дізнатися більше про перекваліфікацію у традиційно «чоловічі» професії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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