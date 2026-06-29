Українки дедалі частіше прагнуть кар’єрного зростання
Попри високе навантаження та втому, українські жінки демонструють зростання професійних амбіцій. Наразі 48% опитаних заявляють, що прагнуть кар’єрного розвитку та керівних посад. Для порівняння, серед чоловіків такий показник становить 53%.
Ще вищою виявилася готовність до безпосереднього підвищення. Взяти на себе управління проєктами чи організаціями готові 55% жінок, що помітно більше, ніж торік, коли цей показник становив 50%. Серед чоловіків готовність до нових посад висловили 65%.
При цьому найпривабливішим кар’єрним шляхом для українців залишається власна справа. Розвивати бізнес або працювати на себе хотіли б 29% респондентів. Водночас для 22% жінок кар’єрне зростання наразі не є пріоритетом. Серед чоловіків так відповіли 17%.
Головним стимулом для прийняття посади з більшим навантаженням залишається вища зарплата. Саме значне зростання доходу мотивувало б погодитися на підвищення 45% жінок і 40% чоловіків. На другому місці опинився баланс між роботою та особистим життям, який важливий для 19% опитаних.
Найчастіше українці пояснюють труднощі з професійною реалізацією зовнішніми чинниками. Серед жінок 43% назвали головною перешкодою відсутність миру, а серед чоловіків — 47%. Ще 35% респондентів вказали на економічну нестабільність.
Водночас для багатьох жінок актуальними залишаються й внутрішні бар’єри. Так, 35% опитаних говорять про брак сміливості та рішучості, а 34% — про невпевненість у власних силах.
Попри це, колеги високо оцінюють професійні якості жінок. Зокрема, 78% респондентів вважають своїх коліжанок упевненими в собі, а 83% відзначають їхні сильні організаторські здібності.
Більше половини українок цікавляться «чоловічими» професіями
В умовах кадрового дефіциту дедалі більше жінок розглядають можливість освоїти професії, які традиційно вважалися чоловічими. Отримати більше інформації про такі можливості хотіли б 56% українок.
Однак на шляху до перекваліфікації вони бачать низку перешкод:
найчастіше йдеться про труднощі з поєднанням роботи та сімейних обов’язків — про це заявили 46% респонденток;
ще 26% побоюються упередженого ставлення з боку суспільства або близького оточення;
по 25% назвали бар’єрами можливу дискримінацію на роботі та відсутність необхідних знань.
Якщо ж навчання буде безкоштовним, головним критерієм вибору нової професії для жінок стане висока заробітна плата — цей фактор важливий для 64% опитаних. Також серед ключових умов — гнучкий графік роботи (49%) та відсутність дискримінації й упереджень на робочому місці (27%).
Раніше ми повідомляли, що гендерний розрив у зарплаті (Gender Pay Gap) — це різниця між середніми доходами чоловіків і жінок за певний період. Скільки втрачає економіка через гендерний розрив у зарплатах — розповідали тут.
Також ми писали, що через процес мобілізації, міграції та гострий дефіцит кадрів бізнес почав переглядати традиційні кадрові підходи. Жінки все частіше приходять у професії, які роками вважалися «чоловічими». Але разом із новими ролями вони нерідко отримують стару реальність: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, проте заробляють менше.