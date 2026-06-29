Українки готові до підвищень та «чоловічих» професій, щоб заробляти більше — дослідження Сьогодні 15:17

Жінка на керівній посаді

Більше половини українок готові взяти на себе більше відповідальності та отримати підвищення на роботі, а 56% хочуть дізнатися більше про перекваліфікацію у традиційно «чоловічі» професії.

Про це свідчать результати дослідження кар’єрних настроїв українців, проведеного Gradus.

Українки дедалі частіше прагнуть кар’єрного зростання

Попри високе навантаження та втому, українські жінки демонструють зростання професійних амбіцій. Наразі 48% опитаних заявляють, що прагнуть кар’єрного розвитку та керівних посад. Для порівняння, серед чоловіків такий показник становить 53%.

Ще вищою виявилася готовність до безпосереднього підвищення. Взяти на себе управління проєктами чи організаціями готові 55% жінок, що помітно більше, ніж торік, коли цей показник становив 50%. Серед чоловіків готовність до нових посад висловили 65%.

При цьому найпривабливішим кар’єрним шляхом для українців залишається власна справа. Розвивати бізнес або працювати на себе хотіли б 29% респондентів. Водночас для 22% жінок кар’єрне зростання наразі не є пріоритетом. Серед чоловіків так відповіли 17%.

Головним стимулом для прийняття посади з більшим навантаженням залишається вища зарплата. Саме значне зростання доходу мотивувало б погодитися на підвищення 45% жінок і 40% чоловіків. На другому місці опинився баланс між роботою та особистим життям, який важливий для 19% опитаних.

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Найчастіше українці пояснюють труднощі з професійною реалізацією зовнішніми чинниками. Серед жінок 43% назвали головною перешкодою відсутність миру, а серед чоловіків — 47%. Ще 35% респондентів вказали на економічну нестабільність.

Водночас для багатьох жінок актуальними залишаються й внутрішні бар’єри. Так, 35% опитаних говорять про брак сміливості та рішучості, а 34% — про невпевненість у власних силах.

Попри це, колеги високо оцінюють професійні якості жінок. Зокрема, 78% респондентів вважають своїх коліжанок упевненими в собі, а 83% відзначають їхні сильні організаторські здібності.

Більше половини українок цікавляться «чоловічими» професіями

В умовах кадрового дефіциту дедалі більше жінок розглядають можливість освоїти професії, які традиційно вважалися чоловічими. Отримати більше інформації про такі можливості хотіли б 56% українок.

Однак на шляху до перекваліфікації вони бачать низку перешкод:

найчастіше йдеться про труднощі з поєднанням роботи та сімейних обов’язків — про це заявили 46% респонденток;

ще 26% побоюються упередженого ставлення з боку суспільства або близького оточення;

по 25% назвали бар’єрами можливу дискримінацію на роботі та відсутність необхідних знань.

Якщо ж навчання буде безкоштовним, головним критерієм вибору нової професії для жінок стане висока заробітна плата — цей фактор важливий для 64% опитаних. Також серед ключових умов — гнучкий графік роботи (49%) та відсутність дискримінації й упереджень на робочому місці (27%).

Раніше ми повідомляли, що гендерний розрив у зарплаті (Gender Pay Gap) — це різниця між середніми доходами чоловіків і жінок за певний період. Скільки втрачає економіка через гендерний розрив у зарплатах — розповідали тут.

Також ми писали , що через процес мобілізації, міграції та гострий дефіцит кадрів бізнес почав переглядати традиційні кадрові підходи. Жінки все частіше приходять у професії, які роками вважалися «чоловічими». Але разом із новими ролями вони нерідко отримують стару реальність: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, проте заробляють менше.

Також варто зазначити, що в Україні триває експериментальний проєкт навчання жінок на умовно «чоловічі» професії, і він вже показує гарні результати. За освоєння нових спеціальностей взялися 945 жінок. Які професії обирають найчастіше — читайте за посиланням.

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