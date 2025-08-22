Скільки втрачає українська економіка через гендерний розрив у зарплаті — Finance.ua

Скільки втрачає українська економіка через гендерний розрив у зарплаті Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Гендерний розрив у зарплатах залишається однією з головних перешкод для економічної рівності в Україні. Жінки, виконуючи ту саму роботу, часто отримують менше, ніж чоловіки. Це у свою чергу шкодить економіці. Жінки, які отримують менше, сплачують менше податків і мають нижчу купівельну спроможність, що безпосередньо впливає на економічну активність і на рівень життя їхніх родин.

Про це свідчать результати дослідження Фактів ICTV та robota.ua.

Гендерний розрив у зарплаті (Gender Pay Gap) — це різниця між середніми доходами чоловіків і жінок за певний період. До війни, за даними Держстату, він становив 18,6% на користь чоловіків. Це означає, що жінка мусить працювати на 6,5 року довше, аби заробити стільки ж, як чоловік.

Через менші доходи у жінок нижчі пенсії та вищий ризик бідності в літньому віці, що створює навантаження на соціальні системи. Ефект недоотриманого внеску жінок в економіку — це прихований, але реальний чинник втрат для держави, сказано в дослідженні.

Аналітики robota.ua дослідили динаміку змін середньої очікуваної зарплати серед чоловіків і жінок. У фокусі — як ці показники змінилися у національній валюті (гривнях) та в доларовому еквіваленті.

За словами старшої наукової співробітниці Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Віти Думанської, моделі Світового банку, McKinsey та ООН Жінки вказують, що вирівнювання гендерного розриву може додати близько 10% ВВП у довгостроковій перспективі.

«Коли жінки не мають рівного доступу до професійного розвитку, керівних позицій або інноваційного підприємництва — суспільство втрачає частину свого людського капіталу», — наголосила експертка.

Де розрив найбільший та найменший

За результатами дослідження robota.ua, найбільша різниця у зарплатах спостерігається у високодохідних сферах:

фінансовий і банківський сектор,

автомобільний бізнес,

енергетика,

FMCG.

Найменший розрив у сферах, де переважають жінки:

освіта,

туризм і перевезення,

архітектура та дизайн,

HR,

індустрія краси та спорту.

Дослідження McKinsey & Company (2020) свідчать, що повна інтеграція жінок у ринок праці може додати до 26% глобального ВВП.

Як війна вплинула на гендерний розрив у зарплатах

Повномасштабна війна поглибила нерівність. Жінки частіше втрачали роботу у сферах послуг, торгівлі та освіти, тоді як чоловіків масово мобілізували. При цьому на жінок лягло більше обов’язків із догляду за дітьми й літніми родичами.

«Водночас, за деякими спостереженнями, частина жінок змогла зайняти нові ніші в підприємництві та громадському секторі або ж стати частиною програм перекваліфікації», — зазначила Віта Думанська.

Вона вважає, що такі барʼєри посилюють нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок.

У 36 країнах, де відбуваються конфлікти, лише 4 з 10 жінок мають оплачувану роботу (для порівняння: серед чоловіків цей показник 7 з 10).

За даними ООН, на глобальному рівні насильство щодо жінок щороку коштує світу $12 трлн через втрати на ринку зайнятості та зниження рівня добробуту.

Як це змінити

Експерти наголошують, що подолати розрив можливо лише спільними зусиллями держави та бізнесу:

держава має ухвалювати закони про прозорість зарплат, вимагати звітності від компаній і створювати умови для рівного доступу жінок до роботи, особливо у сферах STEM та інновацій;

має ухвалювати закони про прозорість зарплат, вимагати звітності від компаній і створювати умови для рівного доступу жінок до роботи, особливо у сферах STEM та інновацій; бізнес може впроваджувати політики рівності, робити аудит зарплат, забезпечувати прозорий найм і просування, створювати гнучкі умови для батьків, а також менторські програми для жінок.

Нагадаємо, частка жінок, яких наймають на керівні посади, сповільнюється третій рік поспіль, йдеться у Глобальному звіті про гендерний розрив від Всесвітнього економічного форуму (WEF). У звіті, що охоплює 148 країн, зазначається, що хоча жінки становлять 41,2% глобальної робочої сили, лише 28,8% обіймають керівні посади. У період з 2015 по 2024 рік їхня частка у топ-менеджменті зросла з 25,7% до 28,1%, однак з 2022 року темпи зростання значно сповільнилися.

У 2023 році індекс ґендерної рівності в Україні становив 61,4 бала. Це на 8,8 бала нижче, ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС. Результати України не є кардинально відмінними від загальноєвропейських. За загальними балами Індексу Україна займає 20 місце у рейтингу з 27 країн ЄС та України, випереджаючи такі вісім країн Європейського союзу, як Хорватія, Кіпр, Естонія, Словаччина, Греція, Чехія, а також Угорщина та Румунія. Про це йдеться в йдеться у звіті Українського жіночого фонду.

