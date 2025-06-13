Кількість жінок на керівних посадах у світі зменшується третій рік поспіль — Finance.ua

Кількість жінок на керівних посадах у світі зменшується третій рік поспіль Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Кількість жінок на керівних посадах у світі зменшується третій рік поспіль

Частка жінок, яких наймають на керівні посади, сповільнюється третій рік поспіль.

Про це йдеться у Глобальному звіті про гендерний розрив від Всесвітнього економічного форуму (WEF), повідомляє Euronews.

Статистика

звіті , що охоплює 148 країн, зазначається, що хоча жінки становлять 41,2% глобальної робочої сили, лише 28,8% обіймають керівні посади.

У період з 2015 по 2024 рік їхня частка у топ-менеджменті зросла з 25,7% до 28,1%, однак з 2022 року темпи зростання значно сповільнилися.

У багатьох галузях зростання жінок на найвищі посади випереджає кар’єрне просування на середньому рівні, що може порушити баланс у кадровому резерві.

У 2024 році глобальний гендерний розрив скоротився до 68,8%. Це найкращий показник від початку пандемії COVID-19. Водночас, за поточних темпів досягнення повної рівності може тривати ще 123 роки.

Найвищий рівень гендерної рівності зберігає Ісландія — 92,6%. До п’ятірки лідерів також увійшли Фінляндія (87,9%), Норвегія (86,3%), Велика Британія (83,8%) та Нова Зеландія (82,7%).

Україна опинилася на 62-му місці, це на сходинку вище, ніж торік. Серед європейських країн Україна посіла 26-те місце.

Розвиток ШІ

У звіті також йдеться про виклики, які несе швидкий розвиток штучного інтелекту. Дані LinkedIn, який має понад 1 мільярд користувачів, свідчать, що жінки на 20% частіше мають різноманітну кар’єру, що дозволяє їм розвивати унікальні навички. Це дає їм перевагу в умовах переходу до нової економіки, зумовленої ШІ.

«Якщо жінки не будуть допущені до керівних посад, це матиме економічні наслідки», — наголосили у WEF.

Нагадаємо, у 2023 році індекс ґендерної рівності в Україні становив 61,4 бала. Це на 8,8 бала нижче, ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС. За загальними балами Індексу Україна займає 20 місце у рейтингу з 27 країн ЄС та України, випереджаючи такі вісім країн Європейського союзу, як Хорватія, Кіпр, Естонія, Словаччина, Греція, Чехія, а також Угорщина та Румунія.

Раніше експерти budni.robota.ua показали різницю в зарплатних очікуваннях між чоловіками та жінками залежно від галузі. Найбільша різниця в бажаній зарплаті та грошовій компенсації залежно від статі спостерігається в галузях фінансових послуг, автомобільної промисловості та автобізнесу, банківської справи, енергетики та FMCG.

Як свідчать дані YC. Market, минулого року в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.).

Найбільшу частку компаній, заснованих жінками, можна побачити у сферах професійних послуг, споживчого попиту та людської взаємодії: аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%).

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