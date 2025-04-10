У топ-1000 за доходом лише 7,4% компаній мають виключно жінок-бенефіціарів — Finance.ua

У топ-1000 за доходом лише 7,4% компаній мають виключно жінок-бенефіціарів Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

У топ-1000 за доходом лише 7,4% компаній мають виключно жінок-бенефіціарів

лідерів дуже мало. Про це йдеться в дослідженні Аналіз топ-1000 компаній за чистим доходом у 2024 році показує, що суто жіночих бізнесів середПро це йдеться в дослідженні YouControl.

Лише 74 компанії з топ-1000 (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилась — тоді цей показник становив 7%).

Для порівняння, у 634 найбільших компаніях (63,4%) бенефіціари — лише чоловіки. Ще 108 компаній (10,8%) належать змішаному типу власності (і жінкам, і чоловікам), а у 184 (18,4%) — інформація про кінцевого бенефіціарного власника відсутня або не визначена.

Інакше кажучи, понад три п’ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія — виключно жінками. У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито. Це вказує на те, що на найвищому рівні бізнесу жінки представлені значно меншою мірою, ніж у середньому по економіці.

Галузевий розподіл

Галузевий розподіл 74 жіночих компаній із топ-1000 найбільших підприємств нерівномірний. Найбільше тих, що контролюються жінками, виявилося у харчовій промисловості — 16 компаній цього сектору з топ-1000 очолюють саме жінки-бенефіціари. Також відносно багато жіночих компаній серед найбільших є в нафтогазовому секторі (12 компаній) та електроенергетиці (12 компаній).

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Для порівняння, у таких великих галузях як оптова торгівля чи транспорт найбільших компаній під жіночим контролем менше (7 і 5 відповідно).

В окремих сферах фінансів, важкої промисловості тощо жіночих бенефіціарів серед топ-компаній одиниці або взагалі немає.

Фактично, традиційні індустрії, де історично склалась сильна чоловіча присутність (металургія, машинобудування, енергетика), лишаються такими й на рівні топ-1000, тоді як жінки частіше очолюють найбільші підприємства у споживчих галузях (харчова, торгівля) або окремих сегментах ресурсо- і фінансоємного бізнесу (наприклад, кілька компаній у нафтовому секторі).

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