Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно — Finance.ua
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Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно

Особисті фінанси
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Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно
Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно
Проєкт Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України відкрили реєстрацію на курси перекваліфікації, пише work.ua.
Цьогоріч жінки можуть опанувати професії водійки, автомеханікині чи монтажниці сонячних електростанцій. Кваліфікацію зможуть отримати 700 учасниць проєкту.
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«Завдяки програмам від Reskilling Ukraine минулого року понад три сотні українок пройшли навчання та сіли за кермо автобусів і вантажівок. Цього року наші партнери розширили перелік професій, які можуть опанувати жінки, і в яких вони традиційно менше представлені, ніж чоловіки», — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Які професії можна опанувати безкоштовно

У межах програми OnTrack учасниці зможуть вибрати одну з шести запропонованих професій:
  • водійка вантажівки (категорія C);
  • водійка вантажівки (категорія CE);
  • водійка пасажирського автобуса (категорія D);
  • автомеханікиня;
  • монтажниця сонячних електростанцій;
  • операторка екскаватора та навантажувача.
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Як стати учасницею проєкту

Жінки мають бути повнолітніми і мати дійсне водійське посвідчення (категорія залежить від програми кваліфікації).
Навчання складатиметься з теоретичної та практичної частин. Викладатимуть в одному з міст: Київ, Вінниця, Тернопіль або Кременець. Тривалість курсу — від 3 до 6 тижнів залежно від програми. Додаткові витрати (проживання та харчування) покриває проєкт Reskilling Ukraine.
Щоб зареєструватися, заповніть анкету. Кінцевий термін подачі заявок: 1 травня 2025 року.
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Нагадаємо, що жінки заснували кожен четвертий новий бізнес в Україні.
Найбільшу частку компаній, заснованих жінками, можна побачити у сферах професійних послуг, споживчого попиту та людської взаємодії: аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%).

Довідка Finance.ua:

  • У 2023 році жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за минулий рік. У відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки.
  • Останні 5 років поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків. У 2022 році, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, кількість відкриття нових ФОПів різко знизилася, але навіть тоді кількість зареєстрованих ФОПів жінками була більшою.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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