Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно — Finance.ua

Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно

Проєкт Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України відкрили реєстрацію на курси перекваліфікації, пише work.ua

Цьогоріч жінки можуть опанувати професії водійки, автомеханікині чи монтажниці сонячних електростанцій. Кваліфікацію зможуть отримати 700 учасниць проєкту.

«Завдяки програмам від Reskilling Ukraine минулого року понад три сотні українок пройшли навчання та сіли за кермо автобусів і вантажівок. Цього року наші партнери розширили перелік професій, які можуть опанувати жінки, і в яких вони традиційно менше представлені, ніж чоловіки», — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Які професії можна опанувати безкоштовно

У межах програми OnTrack учасниці зможуть вибрати одну з шести запропонованих професій:

водійка вантажівки (категорія C);

водійка вантажівки (категорія CE);

водійка пасажирського автобуса (категорія D);

автомеханікиня;

монтажниця сонячних електростанцій;

операторка екскаватора та навантажувача.

Читайте також Робота з бронюванням: які вакансії та зарплати пропонують

Як стати учасницею проєкту

Жінки мають бути повнолітніми і мати дійсне водійське посвідчення (категорія залежить від програми кваліфікації).

Навчання складатиметься з теоретичної та практичної частин. Викладатимуть в одному з міст: Київ, Вінниця, Тернопіль або Кременець. Тривалість курсу — від 3 до 6 тижнів залежно від програми. Додаткові витрати (проживання та харчування) покриває проєкт Reskilling Ukraine.

Щоб зареєструватися, заповніть анкету . Кінцевий термін подачі заявок: 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, що жінки заснували кожен четвертий новий бізнес в Україні.

Найбільшу частку компаній, заснованих жінками, можна побачити у сферах професійних послуг, споживчого попиту та людської взаємодії: аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%).

Довідка Finance.ua:

У 2023 році жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за минулий рік. У відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки.

Останні 5 років поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків. У 2022 році, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, кількість відкриття нових ФОПів різко знизилася, але навіть тоді кількість зареєстрованих ФОПів жінками була більшою.

Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.