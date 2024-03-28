Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки (інфографіка) — Finance.ua

Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки (інфографіка) Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки (інфографіка), Фото: freepik

У 2023 році жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за минулий рік. У відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки.

Про це свідчать дані дослідження YC. Market та R&D-центр YouControl.

Динаміка реєстрацій компаній та ФОП

Останні 5 років поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків. У 2022 році, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, кількість відкриття нових ФОПів різко знизилася, але навіть тоді кількість зареєстрованих ФОПів жінками була більшою.

Уже у 2023 році кількість нових ФОПів, відкритих жінками, значно зросла і перевищила кількість відкритих чоловіками на 45 тисяч.

Проте у відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки: у 2023 році жінки створили 24% нових підприємств. Подібна тенденція зберігається в Україні десятиліттями. Лише у 2022 році спостерігалося незначне зростання кількості новостворених компаній жінками — 29% від загальної кількості.

Загалом же в Україні зареєстровано майже мільйон діючих комерційних компаній. Жінки володіють понад 18% фірм, ще більше 14% компаній є у спільній власності жінок та чоловіків. Понад 54% юридичних осіб комерційних організаційно-правових форм належать чоловікам.

Інфографіка: YouControl

10 секторів серед жінок-ФОПів

Найбільше нових ФОПів за другий рік повномасштабної війни жінки створили для надання послуг салонами краси — понад 18 тисяч. Ця сфера стала найпопулярнішою серед усіх новостворених ФОПів на другий рік великої війни, а частка жінок-ФОПів у ній — 94%.

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Загалом же найбільше ФОПів-жінок є у таких секторах, як аудит та бухоблік, освіта та інші послуги.

Інфографіка: YouControl

Великий бізнес

Аналітики YouControl проаналізували ситуацію в топ-1000 компаній за виручкою у 2023 році і з’ясували, що лише 7% мають кінцевих бенефіціарів жінок, ще 11% компаній мають серед власників як жінок, так і чоловіків.

Переважною більшістю компаній керують чоловіки. Всього 14% жінок є керівницями у компаніях із топ-1000.

Інфографіка: YouControl

Цікавою особливістю українського бізнесу є те, що переважну більшість посад головних бухгалтерів у топ-1000 компаній займають жінки — 81%.

Інфографіка: YouControl

Сектори компаній, де власниці жінки

Найпопулярнішим виявився сектор аудиту та бухобліку — понад 40% компаній належать жінкам, ще 20% у спільній власності.

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Також популярними є сфери туризму, освіти, громадського харчування та легкої промисловості. Чимало компаній у секторі операцій з нерухомістю також належать жінкам.

Інфографіка: YouControl

Секторальний розподіл жіночого бізнесу у топ-1000 найбільших компаній відрізняється. Серед очевидних лідерів тут підприємства із секторів харчової промисловості, електроенергетики, оптової торгівлі, нафтогазового сектору та роздрібної торгівлі. Цікаво, що 17 компаній у секторі сільського господарства є у співвласності і лише одна належить жінці.

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