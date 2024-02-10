Чи достатньо жінок у IT-сфері, щоб замінити чоловіків у випадку посилення мобілізації — Finance.ua

Чи достатньо жінок у IT-сфері, щоб замінити чоловіків у випадку посилення мобілізації Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Понад дві третини працівників у IT-секторі - чоловіки. У разі посилення мобілізації, чи достатньо жіночих кадрів у цій сфері, щоб замінити чоловіків?

Про це пише The Village.

У найбільшій за виторгом компанії SoftServe кількість фахівців чоловічої статі становить 63% із 8000 працівників. Чоловіки переважають і в інших компаніях: 75% у GlobalLogic, 72% у Intellias і 66% у Infopulse.

За даними видання Dou, станом на кінець січня в Україні заброньовано від мобілізації 3498 IT-спеціалістів. Це менш ніж 1% від зайнятих у всій індустрії, яку асоціація IT Ukraine у грудні 2023 року оцінювала у майже 363 000 фахівців.

Засновниця Mate Academy Анна Апостол повідомляє, що наразі спостерігається збільшення попиту на фахівців жіночої статі в IT. За останнє десятиліття кількість жінок у цій сфері збільшилась з 7% до 23%, однак темпи зростання призупиняє повномасштабна війна. Наприклад, у 2021 році SoftServe залучила 1570 спеціалісток, а у 2023 році кількість жінок у компанії впала майже вдванадцятеро, до 135 фахівчинь.

Ба більше, половина айтівців — розробники, і з них лише 8% жінки. Найбільше жінок серед тестувальників і менеджерів, у HR і рекрутингу.



«Знайти заміну мідл- і джуніор-спеціалістам — реально. Проте за чоловіків-фахівців рівня сеньйор компанії боротимуться до останнього, щоб їх не мобілізували», — коментує виданню анонімний топменеджер однієї із сервісних компаній.

HR-директорка Luxoft Україна Олена Самборська вважає, що IT-компанії не зможуть закрити потенційний дефіцит спеціалістів у разі мобілізації чоловіків. Вона резюмує, що іноземні замовники, з якими працюють айтівці, «налаштовані оптимістично й не мають паніки через мобілізацію».

Нагадаємо, 30 січня до Верховної Ради подали оновлений законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення, зокрема планується створити електронний кабінет, який використовуватиметься ТЦК для того, щоб надсилати електронні повістки.

The Village Україна За матеріалами:

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