Робота з бронюванням: які вакансії та зарплати пропонують — Finance.ua

Робота з бронюванням: які вакансії та зарплати пропонують
Вакансії з бронюванням від мобілізації стали актуальними на ринку праці України під час повномасштабної війни.
Роботу з можливістю відстрочки від призову пропонують підприємства критичної інфраструктури та компанії, що є важливими для функціонування економіки країни у воєнний час.
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У період воєнного стану в Україні окремі підприємства та установи можуть забронювати своїх військовозобов’язаних працівників від мобілізації.
Урядом затверджено відповідний порядок, де прописано, які спеціалісти та на яких умовах мають право на відстрочку.
Це держслужбовці, працівники підприємств оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, критичної інфраструктури, рятувальники ДСНС, освітяни, медики.
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Також бронювати працівників можуть установи, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення; які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Сил оборони України.
Залежно від місця роботи, критерії та допустима кількість заброньованих працівників можуть змінюватися.
Водночас щоб отримати бронювання, працівник має стояти на обліку в місцевому ТЦК та СП, мати оновлені військово-облікові дані та не перебувати у розшуку.
Де найбільше роботи з бронюванням
Отримання відстрочки від призову може бути однією з переваг при пошуку роботи, тому компанії активно вказують цю опцію у вакансіях, а популярні сайти пошуку роботи створили окремі розділи для такого типу оголошень. А для роботодавців опція бронювання допомагає долати нестачу кадрів.
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Станом на 5 лютого на кадровому порталі Work.ua налічувалося понад 6,5 тисяч вакансій із позначкою «з бронюванням працівників».
Найбільше роботи з відстрочкою від призову пропонують у категорії «Робочі спеціальності, виробництво» (2,2 тис. вакансій).
На другій позиції — галузь «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (840 вакансій), далі йде «Будівництво, архітектура» (790 пропозицій роботи).
На robota.ua розміщено 3,2 тис. пропозицій роботи з бронюванням. Найбільше їх у таких професійних сферах:
- Виробництво, інженери, технології — 1004
- Робочі спеціальності — 801
- Торгівля — 561
- Продажі, клієнт-менеджмент — 519
- Логістика, митниця, склад — 420
Зарплати
Лідируюча галузь ринку праці за кількістю вакансій із бронюванням — «Робочі спеціальності та виробництво».
Тут розміщують пропозиції для інженерів-технологів, токарів, електрогазозварювальників, операторів верстатів із ЧПК, слюсарів. За даними Work.ua, середня заробітна плата у цій сфері становить 24 тис. грн, проте у вакансіях рівень доходу різниться.
До прикладу, електрогазозварник на підприємстві у Луцьку з бронюванням може мати зарплату від 20,1 до 41,5 тис. грн.
Від кандидата чекають вміння виконувати роботи по електрозварці різних рівнів складності, вміння читати креслення. Забезпечують житлом та спецодягом, відшкодовують кошти на проїзд.
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