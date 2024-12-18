В Мінсоцполітики розповіли, як збираються долати демографічну кризу та її вплив на ринок праці — Finance.ua

В Мінсоцполітики розповіли, як збираються долати демографічну кризу та її вплив на ринок праці Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

В Мінсоцполітики розповіли, як збираються долати демографічну кризу та її вплив на ринок праці

Експерти порахували, скільки людей живе на підконтрольній Україні території.

Сьогодні, за оцінками інституту демографії, на території України (підконтрольній) проживає близько 31,5 млн громадян. Це суттєве зниження кількості людей та можливостей для ринку праці.

Про це розповіла на конференції «Шлях до ЄС: консолідація зусиль уряду, бізнесу, суспільства», що проходила в Києві 17 грудня, перший заступник міністра соціальної політики України Дарія Марчак.

«Ми визначили шість ключових завдань, щоб розв’язувати цю проблему в довгостроковій перспективі та адаптувати країну і суспільство (з меншою кількістю громадян, що було раніше). Це так звана демографічна стійкість», — зазначила вона.

Такі тренди, як падіння народжуваності або смертність, не долаються швидко. Якщо Україна вийде на середньоєвропейський показники (1,5), це буде дуже добре.

Показник народжуваності, що забезпечує збереження кількості населення — це 2,2. В Україні нині 0,9. А середньоєвропейський показник народжуваності — 1,5 (дітей на одну жінку).

Зі слів Марчак, якщо ми вийдемо на 1,5, то це буде збільшення майже 80 відсотків, порівняно з сьогоднішнім результатом. Хоча цього все одно не буде достатньо, щоб розв’язати проблему надалі.

«Окреме питання — це взаємодія демографії та ринку праці. Це як яйце і курка — не зрозуміло, де проблема виникає і що є наслідком. Крім безпекових речей, ще є проблема економічної непередбачуваності та неможливості заробляти та мати гідний дохід в довгостроковій перспективі, в якому родина буде впевнена, що не поїде шукати своє майбутнє де-інде», — пояснила вона.

Що можна зробити на ринку праці, щоб розв’язати проблеми

В короткостроковій перспективі, зі слів Дарії Марчак, найбільше реалістична опція — активізація до ринку праці всіх тих громадян, що можуть працювати, але сьогодні не працюють, або працюють неофіційно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.