Що таке «срібна економіка» та як вона впливає на ринок праці — Finance.ua

Що таке «срібна економіка» та як вона впливає на ринок праці Сьогодні 10:07

Що таке «срібна економіка» та як вона впливає на ринок праці, Фото: freepik

Сучасний світ стрімко змінюється, і однією з найпомітніших демографічних тенденцій є старіння населення. Цей процес охоплює більшість розвинених країн і стимулює формування нового економічного напрямку — «срібної економіки».

Фахівці budni.robota.ua розповідають , що таке «срібна економіка», як вона впливає на ринок праці та які перспективи відкриває.

Що таке «срібна економіка»

«Срібна економіка» — це сектор економіки, спрямований на задоволення потреб літніх людей (тих, кому 60+ років), а також на залучення їх до активної економічної діяльності.

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Вона охоплює виробництво товарів і надання послуг, адаптованих до потреб старшого покоління, а також створення умов для їх зайнятості та соціальної активності.

Старіння нації: виклики для ринку праці

Світова демографічна ситуація характеризується швидким старінням населення.

Згідно з прогнозами, до 2050 року частка людей віком 60 років і старше в Україні становитиме майже третину. Але старіння населення впливає на ринок праці вже сьогодні.

Зокрема:

зменшується кількість працездатних працівників . Демографічні зміни призводять до дефіциту кваліфікованих працівників у традиційних галузях (сфера обслуговування, сільське господарство, будівництво, транспорт і логістика тощо).

. Демографічні зміни призводять до дефіциту кваліфікованих працівників у традиційних галузях (сфера обслуговування, сільське господарство, будівництво, транспорт і логістика тощо). зʼявляється потреба в перекваліфікації . Зважаючи на зростання середнього віку працівників, компанії повинні інвестувати у програми перепідготовки та підвищення кваліфікації, щоб адаптувати співробітників до нових технологій і вимог ринку праці.

. Зважаючи на зростання середнього віку працівників, компанії повинні інвестувати у програми перепідготовки та підвищення кваліфікації, щоб адаптувати співробітників до нових технологій і вимог ринку праці. підвищується пенсійний вік . У багатьох країнах вже хочуть підвищити пенсійний вік, щоб компенсувати зменшення працездатного населення і дозволити старшим людям продовжувати працювати та отримувати стабільний дохід.

. У багатьох країнах вже хочуть підвищити пенсійний вік, щоб компенсувати зменшення працездатного населення і дозволити старшим людям продовжувати працювати та отримувати стабільний дохід. змінюються вимоги до умов праці. У звʼязку зі старінням населення роботодавці мають створювати комфортні та безпечні умови праці, які враховують фізичні та соціальні потреби працівників (наприклад, ергономічні робочі місця, гнучкий графік роботи тощо).

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Попри виклики, «срібна економіка» відкриває значні можливості.

До основних відносять:

створення нових робочих місць . Зростання частки літніх людей призводить до створення нових робочих місць у багатьох сферах (охорона здоров’я, соціальні послуги тощо). Зокрема, з’являється потреба у медичних працівниках, соціальних робітниках, психологах і доглядальниках.

. Зростання частки літніх людей призводить до створення нових робочих місць у багатьох сферах (охорона здоров’я, соціальні послуги тощо). Зокрема, з’являється потреба у медичних працівниках, соціальних робітниках, психологах і доглядальниках. підвищення соціальної відповідальності бізнесу . Компанії все частіше створюють соціальні програми та ініціативи, які підтримують старших людей. Наприклад, Walgreens (американська мережа аптек) запустила програму Balance Rewards for Healthy Choices, яка надає знижки та бонуси літнім клієнтам за купівлю ліків або приладів для моніторингу здоров’я.

. Компанії все частіше створюють соціальні програми та ініціативи, які підтримують старших людей. Наприклад, Walgreens (американська мережа аптек) запустила програму Balance Rewards for Healthy Choices, яка надає знижки та бонуси літнім клієнтам за купівлю ліків або приладів для моніторингу здоров’я. поява нових товарів і послуг . Збільшення кількості літніх споживачів спонукає бізнес розробляти нові продукти й послуги, адаптовані до їх потреб. Наприклад, компанія Philips створює лінію товарів, орієнтуючись на потреби літніх користувачів (наприклад, прилади для моніторингу здоров’я).

. Збільшення кількості літніх споживачів спонукає бізнес розробляти нові продукти й послуги, адаптовані до їх потреб. Наприклад, компанія Philips створює лінію товарів, орієнтуючись на потреби літніх користувачів (наприклад, прилади для моніторингу здоров’я). розвиток ринку туризму та розваг. Збільшення кількості старших людей, які мають вільний час і фінансові можливості, сприяє розвитку туризму та розваг, орієнтованих на старше покоління (спеціалізовані тури, екскурсії, подорожі, культурні заходи тощо).

Бізнес-кейси працевлаштування літніх працівників

Неабияку роль у розвитку «срібної економіки» відіграють компанії, які вже зараз вбачають у працівниках старшого віку потенціал і створюють відповідні умови для їх залучення.

Серед таких організацій:

IKEA . Компанія підкреслює важливість рівності та інклюзивності, створюючи робоче середовище, де всі співробітники, незалежно від віку, мають можливості для розвитку та навчання.

. Компанія підкреслює важливість рівності та інклюзивності, створюючи робоче середовище, де всі співробітники, незалежно від віку, мають можливості для розвитку та навчання. McDonald’s . Організація активно наймає працівників старшого віку. Зокрема, 90-річна Таміко Хонда працює прибиральницею в McDonald’s у Кумамото (Японія).

. Організація активно наймає працівників старшого віку. Зокрема, 90-річна Таміко Хонда працює прибиральницею в McDonald’s у Кумамото (Японія). BMW. Через зростання середнього віку працівників компанія адаптувала робочі місця, впровадивши ергономічні покращення (укладання дерев’яної підлоги, забезпечення спеціальним ортопедичним взуттям тощо).

Загалом «срібна економіка» є важливим напрямом розвитку сучасного суспільства, який враховує демографічні зміни та сприяє економічному зростанню.

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Інвестуючи в цей сектор, компанії зможуть не лише задовольнити потреби старших людей, але й підвищити свою конкурентоспроможність на світовому ринку.

Нагадаємо, рішення щодо пенсійної реформи та запровадження в Україні накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році. План полягає в тому, що система запрацює з 2026 року.

Запровадження накопичувальних пенсій не призведе до збільшення податкового навантаження на українців.

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