ТОП-5 галузей з найбільшим та найменшим гендерним розривом у зарплаті (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 галузей з найбільшим та найменшим гендерним розривом у зарплаті (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 галузей з найбільшим та найменшим гендерним розривом у зарплаті (інфографіка)

Експерти показали різницю в зарплатних очікуваннях між чоловіками та жінками залежно від галузі. Про це пише budni.robota.ua

За підсумками 2024 року, гендерний розрив у зарплатних очікуваннях і фактичних окладах є нерівномірним по галузях.

Найбільша різниця в бажаній зарплаті та грошовій компенсації залежно від статі спостерігається в галузях фінансових послуг, автомобільної промисловості та автобізнесу, банківської справи, енергетики та FMCG.

Наприклад, середні зарплатні очікування серед жінок у фінансовій галузі становлять 24 123 грн, а чоловіки на аналогічних посадах претендують у середньому на 35 548 грн. Таким чином, чоловіки просять на 11 425 грн більше, ніж жінки, що складає 47% різниці в очікуваннях.

Такий дисбаланс пояснюється тим, що в цих сферах чоловіків традиційно більше — згідно з даними robota.ua, гендерний розподіл у цих галузях складає приблизно 60% на 40%.

Крім того, на ринку праці спостерігається дефіцит чоловіків, що також призводить до того, що їхні зарплатні очікування та фактичні оклади є вищими.

Найменший гендерний розрив

Різниця є незначною в галузях архітектурних і дизайнерських бюро; туризму, подорожей і пасажирських перевезень; освіти; краси, фітнесу та спорту; HR.

Щобільше, у галузях HR та краси, фітнесу, спорту жінки навіть хочуть отримувати, хоч і не суттєво, але більше за чоловіків (23 727 грн проти 23 241 грн та 19 316 грн проти 19 166 грн відповідно).

Проте цього недостатньо для того, щоб стверджувати, що в «жіночих» галузях очікування жінок є вищими, оскільки розрив у окладі становить не більше за 1−2%.

Результати дослідження robota.ua також свідчать про те, що гендерний розрив у зарплатних очікуваннях прямопропорційно залежить від віку та досвіду фахівців.

Найвищими є оклади фахівців у віці від 36 до 45 років, і саме в цьому діапазоні розрив у зарплатних очікуваннях є найбільшим.

У 2024 році він становив приблизно 7 655 грн, у 2023 році — 5 523 грн, а у 2022 році — 4 626 грн. Отже, різниця в зарплатних очікуваннях залежно від віку зросла на 3 000 грн усього за три роки.

Щодо досвіду роботи та рівня кваліфікації, то розрив у зарплатних очікуваннях є найбільшим серед більш досвідчених і більш кваліфікованих спеціалістів.

Фахівці-чоловіки з досвідом роботи понад 10 років претендують у середньому на 7 100 грн більше за жінок з аналогічним досвідом роботи (34 000 грн проти 27 000 грн).

Така сама картина спостерігається і серед менш досвідчених спеціалістів: фахівці-чоловіки з досвідом роботи від 5 до 10 років у середньому хочуть отримувати 29 000 грн, а спеціалістки-жінки з аналогічним стажем згодні на 24 000 грн. Розрив у середній бажаній зарплаті серед цієї категорії працівників становить 5 000 грн.

Ця тенденція спостерігається не лише в Україні, а й по всьому світу. Жінки не тільки мають нижчі зарплатні очікування, а й продовжують отримувати менше за рівноцінну працю та на аналогічних посадах.

Нагадаємо, в Україні з 2020 по 2024 рік спостерігалося зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів), незважаючи на складні економічні та зовнішні умови, включаючи повномасштабне вторгнення росії в 2022 році. Станом на кінець 2024 року в країні налічувалося 2,3 мільйона ФОПів, з яких 1,1 мільйона (48,1%) — жінки.

Таким чином, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис. або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць — на 200 тис., або на 22,5%.

Довідка Finance.ua:

Жіноче підприємництво в Україні стрімко набирає обертів — понад дві третини (68%) українок розглядали можливість започаткування власної справи.

Для 48% опитаних підприємниць головним стимулом для відкриття бізнесу стала можливість реалізувати свою мрію.

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