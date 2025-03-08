Брак коштів стримує 76% українок від відкриття власного бізнесу — дослідження — Finance.ua
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Брак коштів стримує 76% українок від відкриття власного бізнесу — дослідження

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Брак коштів стримує 76% українок від відкриття власного бізнесу — дослідження
Брак коштів стримує 76% українок від відкриття власного бізнесу — дослідження, Фото: freepik
Жіноче підприємництво в Україні стрімко набирає обертів — понад дві третини (68%) українок розглядали можливість започаткування власної справи. Для 48% опитаних підприємниць головним стимулом для відкриття бізнесу стала можливість реалізувати свою мрію.
Про це йдеться у дослідженні Mastercard.

Що мотивує українок відкривати бізнес

Окрім прагнення втілити свою мрію, серед інших важливих чинників, що спонукають українок розпочати свій бізнес, — бажання працювати на себе, усвідомлення сприятливого моменту, а також наявність перспективної ідеї для реалізації: кожен із цих факторів відзначили по 29% респонденток, власниць бізнесу.
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Молодше покоління демонструє вищі підприємницькі амбіції — 83% представниць покоління Z та міленіалів в Україні хочуть започаткувати власну справу, що перевищує середні показники дослідження по світу, які становлять 71% та 65% відповідно.
Серед пріоритетних сфер для розвитку бізнесу українки відзначають:
  • онлайн-продажі (22%);
  • освіту, включно з репетиторством (17%);
  • сільське господарство (15%);
  • харчову галузь (15%).
Показово, що лише 3% опитаних планують розпочати бізнес у сфері ІТ, тоді як серед чоловіків цей показник сягає 14%.
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Це свідчить про значний потенціал для збільшення представленості жінок у технологічному секторі.

Бар’єри та можливості

На шляху до підприємництва українки стикаються як з об’єктивними, так і з суб’єктивними викликами.
Брак досвіду (47%), знань (36%) та невпевненість у собі (38%) є основними чинниками, що стримують їх від старту власної справи.
Кожна третя (35%) вважає, що підприємництво «не для таких, як вона», що значно обмежує потенціал для розвитку.
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Як чоловіки, так і жінки називають брак коштів основною причиною того, чому вони ще не відкрили власну справу (65% чоловіків і 76% жінок).
Однак жінки значно частіше згадують про відсутність необхідних навичок, таких як бухгалтерський облік або продажі (35% жінок проти 21% чоловіків), що підкреслює важливість спеціалізованих освітніх програм для підтримки жіночого підприємництва.
Ті, хто вже розпочали бізнес, найчастіше відчувають труднощі із:
  • залученням фінансування;
  • розробкою бізнес-плану;
  • вибором оптимальних технологій для розвитку своєї справи.
Показово, що жінкам-підприємницям важче, ніж чоловікам, балансувати між бізнесом та сімейними обов’язками.
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33% українок відзначають складність поєднання підприємницької діяльності з доглядом за дітьми, у той час як серед чоловіків про це говорять 7% респондентів.

Підтримка та розвиток

На запитання, яка підтримка допомогла б українкам подолати бар’єри та відчути себе впевненіше, щоб розпочати власну справу, найпоширенішими відповідями стали;
  • розширення можливостей фінансування (41%);
  • навчання базовим бізнес-навичкам (36%);
  • навчання технологіям (30%).
Українські підприємниці вдвічі частіше, ніж чоловіки (43% проти 21%), називають менторство одним із важливих способів підтримки для розвитку свого бізнесу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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