Casio випустила нову модель до Міжнародного жіночого дня (фото, ціна) — Finance.ua

Casio випустила нову модель до Міжнародного жіночого дня (фото, ціна) Сьогодні 04:56 — Фондовий ринок

Casio випустила нову модель до Міжнародного жіночого дня (фото, ціна)

Casio представила спеціальний G-Shock GMA-P2125W-6A у фіолетовому дизайні. Про це пише itnet.com.ua

Новинка представлена ​​у витонченому фіолетовому відтінку з унікальним візерунком мімози, що втілює рівність, права та можливості жінок у всьому світі.

Характеристики

Годинник оснащений великими стрілками для годин і хвилин, а також цифровим субциферблатом між третьою та шостою годиною. Дисплей більш зручний та легкий для читання. Функція Super Illuminator з подвійним білим LED-підсвічуванням підсвічує екран, на якому з’являється зображення мімози.

Модель укомплектована низкою корисних функцій, зокрема 31-зонним світовим часом, секундоміром, таймером та п’ятьма будильниками. Точність кварцового механізму становить +/- 15 секунд на місяць, а екран захищений мінеральним склом.

Розміри корпусу годинника становлять 46×40,2 мм, а товщина — 11,2 мм, що робить їх зручними для тонкого зап’ястя (145−190 мм). Вага моделі — 40 г, а ремінець виконаний з біорозкладного смоляного матеріалу.

Годинник має водонепроникність до 200 метрів, що дозволяє використовувати його не тільки у повсякденному житті, а й під час тренувань та активного відпочинку.

Ціна

Випуск заплановано на березень 2025 року. Очікується, що модель буде доступна на Amazon та в офіційних магазинах Casio.

Японська версія GMA-P2125W-6AJR отримає рекомендовану роздрібну ціну 18 700 єн (~125 доларів США), проте вартість міжнародної версії поки що не оголошена.

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