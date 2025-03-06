Що заважає жінкам виходити на ринок праці (дослідження) — Finance.ua

Що заважає жінкам виходити на ринок праці (дослідження) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Що заважає жінкам виходити на ринок праці (дослідження)

Сьогодні доступність дошкільної освіти є вагомим чинником, який впливає на залученість батьків, зокрема матерів, на ринок праці.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua та освітнього порталу Education.ua , які провели серію опитувань серед шукачів, роботодавців і аудиторії, дотичної до освітнього процесу.

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49% респондентів зазначили, що у їхньому регіоні дитячі садочки працюють із браком місць або не працюють узагалі.

Через нестачу місць у садочках чимало жінок залишаються вдома або шукають неофіційні альтернативи, які не завжди якісні та доступні.

60% опитаних змушені забирати дитину до 17:00, що нелегко поєднати зі стандартним робочим днем.

31% жінок зазначили, що догляд за дітьми суттєво або частково обмежує їхню можливість працювати.

Багато сімей стикаються з вибором між кар’єрою та доглядом за дітьми.

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Низьку доступність дошкільної освіти для певних категорій: батьки-ВПО й батьки дітей з особливими освітніми потребами частіше постають перед труднощами під час запису дитини в садочок.

Як бізнес може допомогти врегулювати проблему

Підприємства чи компанії можуть також підтримати працевлаштування жінок, відкриваючи корпоративні дитячі садки для дітей своїх працівників.

Роботодавці з гнучким графіком могли б сприяти активнішій участі жінок у ринку праці.

Чи мають роботодавці дитячу кімнату або корпоративний садочок?

Ні — 94%;

Так, дитячу кімнату — 5%;

Так, корпоративний садочок — 1%.

І хоча 55% опитаних роботодавців помічають, що проблема із садочками частково чи значно впливає на роботу батьків з дітьми, 41% не готові впроваджувати гнучкі умови для працівників з дітьми.

Висновки

Зважаючи на кадровий дефіцит, створення умов для легшого працевлаштування жінок допоможе заповнити вакансії та позитивно вплине на економіку країни.

Тому розширення доступу до садочків, впровадження гнучкого графіку роботи, альтернативних форм освіти та корпоративних ініціатив можуть допомогти забезпечити рівні можливості для чоловіків та жінок на ринку праці.

Роботодавці, які активно впроваджують сімейно-дружні політики, отримують конкурентні переваги, зокрема в залученні й утриманні цінних кадрів.

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