Жінки з яких областей найчастіше йдуть служити в армію — Finance.ua

Жінки з яких областей найчастіше йдуть служити в армію
З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 громадян, зокрема, минулого тижня — 1 064 особи. Жінки все частіше цікавляться службою в армії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Які області лідирують за кількістю жінок-добровольців
Зокрема, частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%.
Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Серед всіх звернень найбільший попит мають посади:
- операторів БПЛА;
- водіїв;
- стрілецькі спеціальності.
В Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їх фахівці консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.
Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Держслужби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.
Навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання.
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