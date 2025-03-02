Жінки з яких областей найчастіше йдуть служити в армію — Finance.ua

Жінки з яких областей найчастіше йдуть служити в армію Сьогодні 16:04

Жінки з яких областей найчастіше йдуть служити в армію

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 громадян, зокрема, минулого тижня — 1 064 особи. Жінки все частіше цікавляться службою в армії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Які області лідирують за кількістю жінок-добровольців

Зокрема, частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%.

Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Серед всіх звернень найбільший попит мають посади:

операторів БПЛА;

водіїв;

стрілецькі спеціальності.

В Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їх фахівці консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.

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Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Держслужби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.

Навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання.

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